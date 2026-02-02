TORONTO, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est heureuse d'annoncer que le Programme de médicaments de l'Ontario a inscrit FruzaqlaMC (capsules de fruquintinib) à la liste des médicaments admissibles au remboursement dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel (PAE) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm) qui ont déjà reçu les traitements standard existants ou qui ne sont pas de bons candidats pour ces traitements1. Ce traitement est admissible au remboursement si des critères cliniques précis sont respectés.

« Lorsque les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique deviennent résistants à toutes les thérapies actuellement remboursées dans leur province, pour beaucoup, c'est le signe d'un avenir sombre : en moyenne, la moitié de ces patients ne survivent pas plus de cinq mois », a expliqué le Dr Eric Chen, de la Division d'oncologie médicale et d'hématologie au Princess Margaret Cancer Centre. « FRUZAQLA donne aux personnes qui vivent avec le CCRm une nouvelle option de traitement importante qui pourrait leur offrir plus de temps avec leur famille et leur permettre de profiter d'autres étapes de la vie. »

Le CCRm est un cancer du côlon qui s'est propagé à d'autres parties du corps (ce qu'on appelle des métastases à distance), comme le foie ou les poumons2. Le cancer colorectal (CCR) est le cancer le plus diagnostiqué en Ontario, et environ 70 % des patients atteints d'un CCR présenteront une maladie métastatique, que ce soit au moment du diagnostic ou après le traitement. Les métastases sont la principale cause de mortalité liée au CCR3,4.

L'Ontario est la dernière province à rembourser FRUZAQLA, après le Québec, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Santé Canada a autorisé la mise en marché de FRUZAQLA en septembre 2024 et l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont émis des recommandations positives concernant le remboursement.

« Nous sommes heureux qu'un plus grand nombre de Canadiens vivant avec le CCRm aient maintenant accès à FRUZAQLA, y compris ceux de l'Ontario, la province qui compte le plus grand nombre de patients », a déclaré Kiran Dharani, directeur national, Oncologie, Takeda Canada. « Nous demeurons déterminés à travailler avec les provinces pour nous assurer que chaque patient qui peut bénéficier de ce traitement a la possibilité d'y avoir accès. »

À propos de FRUZAQLAMC

FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib) est un inhibiteur oral sélectif des récepteurs à activité tyrosine kinase des facteurs de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGFR) -1, -2 et -3 à des valeurs de concentration inhibitrice médiane (CI50) de 33, 35 et 0,5 nM, respectivement. Les inhibiteurs des VEGFR jouent un rôle central dans le blocage de l'angiogenèse tumorale5. FRUZAQLAMC agit en empêchant les tumeurs de fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui permet de ralentir la progression du cancer1.

L'autorisation pour le traitement du cancer colorectal métastatique est fondée sur les données provenant de deux études de phase III de grande envergure : l'étude multirégionale FRESCO-2, dont les données ont été publiées dans la revue The Lancet, ainsi que l'étude FRESCO menée en Chine, dont les données ont été publiées dans la revue JAMA. Dans les deux études, FRUZAQLAMC en association avec les meilleurs soins de soutien a entraîné des améliorations importantes de la survie globale, s'accompagnant d'améliorations correspondantes de la survie sans progression, comparativement au placebo en association avec les meilleurs soins de soutien6,7.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web à l'adresse https://www.takeda.com/fr-ca.

________________________________ 1 FRUZAQLAMC (capsules de fruquintinib), monographie de produit, Takeda Canada Inc. (10 septembre 2024). Accessible à l'adresse https://takeda.info/fr-ca-fruzaqlamp 2 Société canadienne du cancer. Stades du cancer colorectal. 2025. Disponible à l'adresse : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/colorectal/staging 3 Atreya CE, Yaeger R, Chu E. Systemic therapy for metastatic colorectal cancer: from current standards to future molecular targeted approaches. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2017;37:246-256. doi:10.1200/EDBK_175679 4 Vatandoust S, et al. World J Gastroenterol. 2015;21(41):11767-11776. 5 Zhang Y, Zou JY, Wang Z, Wang Y. Fruquintinib: a novel antivascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor for the treatment of metastatic colorectal cancer. Cancer Manag Res. 2019 Aug 16;11:7787-7803. doi: 10.2147/CMAR.S215533. PMID: 31496821; PMCID: PMC6701622. Accessible à l'adresse https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6701622/ 6 Dasari NA, et al. LBA25 - FRESCO-2 : Étude clinique multirégionale de phase III visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du fruquintinib chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire. Ann Oncol. 2022 Sep;33(suppl_7): S808-S869. Doi:10.1016/annonc/annonc1089. 7 Li J, Qin S, Xu R, et al. Effect of Fruquintinib vs Placebo on Overall Survival in Patients With Previously Treated Metastatic Colorectal Cancer: The FRESCO Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018;319(24):2486-2496. doi:10.1001/jama.2018.7855

SOURCE Takeda Canada Inc.

Relations avec les médias : Kristen King, [email protected], 1 905 876-6402