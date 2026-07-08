Aktion Associates annonce le déménagement de son siège social et l'ouverture d'un centre d'innovation client optimisé par l'IA à Maumee, en Ohio

MAUMEE, Ohio, 8 juillet 2026 /CNW/ - Aktion Associates, un chef de file des systèmes de planification des ressources et des solutions technologiques avec une présence nord-américaine croissante, annonce aujourd'hui le déménagement de son siège social à Maumee, en Ohio, parallèlement au lancement d'un nouveau centre d'innovation client conçu pour réunir les clients actuels et potentiels et les partenaires dans un environnement pensé pour promouvoir la collaboration, l'engagement et l'avancement axé sur l'IA.

Le nouveau siège social et le centre d'innovation client constituent une plateforme centralisée où les entreprises peuvent profiter de la gamme complète de services de planification des ressources, infonuagiques et de gestion déléguée d'Aktion, offerts avec une expertise cohérente dans tous les secteurs d'activité et marchés géographiques. Conçue pour offrir une expérience client exhaustive, l'installation comprend des environnements interactifs, y compris un studio de développement de l'IA, des espaces de formation et des aires de travail collaboratives qui favorisent l'engagement pratique, des séances d'information pour la direction et des séances de solutions immersives.

« Notre nouveau siège social et notre centre d'innovation client représentent un investissement pertinent dans la façon dont nous offrons une valeur uniforme partout en Amérique du Nord », déclare Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates. « Alors que les interactions en personne ont perdu du terrain, nous tenions à créer un environnement expérientiel moderne qui renforce la collaboration, approfondit l'engagement client et soutient nos équipes de prestation de services. En réunissant nos employés, nos plateformes et notre expertise sectorielle, nous avons créé un espace dans lequel nos clients peuvent collaborer, découvrir les capacités pilotées par l'IA et harmoniser leurs décisions technologiques avec des résultats commerciaux mesurables. »

Conçu pour favoriser la collaboration entre les secteurs d'activité, le centre réunit des organisations utilisant des technologies de planification des ressources similaires pour échanger des idées, relever des défis communs et accélérer les progrès. Ce lieu est conçu pour soutenir à la fois l'engagement client et les équipes de prestation de services d'Aktion, créant ainsi un environnement dans lequel l'innovation est appliquée de manière concrète aux besoins opérationnels du monde réel.

Situé à Maumee, l'établissement renforce la fondation Midwest d'Aktion tout en soutenant sa clientèle grandissante aux États-Unis et au Canada. Le centre d'innovation client est conçu pour soutenir les démonstrations immersives et la conception de solutions stratégiques dans les domaines de la construction, de la fabrication, de la distribution et des services professionnels, grâce à un modèle de prestation de services unifié en Amérique du Nord. La conception et la construction du projet ont commencé au T2 2026 et l'ouverture officielle du centre est prévue en novembre de cette année.

« Ce centre a vocation à devenir une véritable plateforme de collaboration et de progrès », ajoute Scott Irwin. « Nous avons créé un environnement dans lequel les clients peuvent interagir directement avec nos experts en IA, tester leurs idées dans des scénarios concrets et acquérir une compréhension claire de la façon dont Aktion utilise l'IA et les capacités de planification des ressources pour relever des défis commerciaux complexes. »

Le déménagement du siège social et le lancement du centre d'innovation client marquent une étape clé de la stratégie de croissance d'Aktion en Amérique du Nord, qui consiste à renforcer l'engagement client, à accélérer l'adoption de l'IA et à fournir des services éprouvés, une expertise sectorielle et des résultats mesurables.

À propos d'Aktion Associates

Aktion Associates est un chef de file nord-américain des solutions logicielles, des infrastructures informatiques et des services délégués dans divers secteurs, notamment la fabrication, la construction, la distribution et les services professionnels. En mettant l'accent sur l'autonomisation des entreprises grâce à une technologie de pointe et à un soutien client spécialisé, Aktion s'engage à aider ses clients à générer une croissance pérenne.

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SOURCE Aktion Associates, Inc.

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