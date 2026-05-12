MAUMEE, Ohio, 12 mai 2026 /CNW/ - Aktion Associates, Inc., un revendeur de logiciels et un fournisseur d'infrastructure informatique de premier plan à l'échelle nationale, a été reconnu VAR Star dans le rapport de 2025 publié par ERP Global Insight.

Le rapport annuel VAR Stars souligne un changement crucial dans l'écosystème des systèmes de gestion intégrés, alors que l'IA, les plateformes natives du nuage et l'innovation sectorielle continuent de remodeler le fonctionnement des organisations. Il met en valeur une nouvelle génération de revendeurs à valeur ajoutée qui vont au-delà de la mise en œuvre pour fournir des conseils stratégiques, une expertise approfondie en intégration et des résultats d'affaires mesurables.

Cette reconnaissance confirme qu'Aktion Associates est un partenaire ERP de confiance pour plus de 8 500 organisations en Amérique du Nord. Dans le but d'aider les clients à connecter leurs systèmes, à obtenir une visibilité opérationnelle réelle et à prendre de meilleures décisions, Aktion offre de la valeur grâce à sa stratégie exclusive axée sur les données, soutenue par une infrastructure intégrée, un hébergement et des services-conseils. Ensemble, ces capacités permettent aux organisations de migrer, d'intégrer et d'extraire une plus grande valeur de leurs données tout en maintenant le rendement, la sécurité et la continuité opérationnelle.

Lisez le rapport VAR STARS complet d'ERP Global Insight ici : ERP Global Insight.

À propos d'Aktion Associates

Aktion Associates est un chef de file nord-américain dans la prestation de solutions logicielles, d'infrastructures TI et de services en mode délégué aux secteurs de la construction, de la distribution, de l'architecture, de l'ingénierie et des services professionnels et de la fabrication. En mettant l'accent sur l'autonomisation des entreprises grâce à une technologie de pointe et à un soutien client spécialisé, Aktion s'engage à aider ses clients à atteindre une croissance durable.

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SOURCE Aktion Associates, Inc.

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