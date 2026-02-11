MAUMEE, Ohio, 11 février 2026 /CNW/ - Aktion Associates, Inc., un revendeur de logiciels et fournisseur d'infrastructure informatique de premier plan, a été nommé Meilleur lieu de travail 2026 par The Toledo Blade, marquant la quatrième année consécutive que l'entreprise décroche cette prestigieuse distinction.

Le prix Top Workplaces est entièrement basé sur les commentaires confidentiels des employés recueillis par Energage, un cabinet d'étude sur l'engagement des employés reconnue à l'échelle nationale. Les résultats confirment une fois de plus l'engagement de longue date d'Aktion à bâtir une culture de travail ancrée dans la confiance, la collaboration, la croissance et l'impact sur les clients.

« Cette reconnaissance a un sens supplémentaire parce qu'elle vient directement de nos employés », déclare Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates. « Être distingué quatre ans de suite témoigne de la constance de notre culture et de la force de notre équipe. Nos employés se présentent chaque jour dans un but commun : se soutenir les uns les autres, servir nos clients avec excellence et relever continuellement la barre. »

La culture d'Aktion est étroitement liée à sa réputation de succès client. En investissant dans ses équipes par le développement de carrière, la communication ouverte et un environnement de travail positif, Aktion permet aux équipes d'offrir une expérience exceptionnelle et une valeur à long terme aux clients dans les secteurs manufacturier, de la construction, de la distribution et des services professionnels.

Le programme Top Workplaces évalue les organisations en fonction des principaux facteurs de rendement, y compris le leadership, l'harmonisation, l'engagement, l'innovation et les liens. Les résultats d'Aktion continuent de refléter un milieu de travail où les employés se sentent écoutés, valorisés et habilités à grandir.

« Chez Aktion, notre culture est plus qu'un avantage interne, c'est une source de force pour nos clients », poursuit Irwin. « Lorsque notre équipe s'épanouit, nos clients bénéficient d'une expertise approfondie, de partenariats plus solides et d'un dévouement indéfectible à leur réussite. »

Pour en savoir plus sur les carrières chez Aktion Associates, visitez www.aktion.com/careers.

À propos d'Aktion Associates

Aktion Associates est un chef de file nord-américain des solutions logicielles, d'infrastructures informatiques et de services en mode délégué dans des secteurs comme la fabrication, la construction, la distribution et les services professionnels. En mettant l'accent sur l'autonomisation des entreprises grâce à une technologie de pointe et à un soutien client spécialisé, Aktion s'engage à aider ses clients à atteindre une croissance durable.

En savoir plus sur la valeur de l'équipe Aktion.

