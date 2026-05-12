MAUMEE, Ohio, 12 mai 2026 /CNW/ - Aktion Associates, Inc., un important revendeur de logiciels et fournisseur d'infrastructures informatiques au pays, est fier d'annoncer figurer sur la liste 2026 des 500 fournisseurs de services gérés (MSP) de CRN dans la catégorie Pioneer 250. Cette reconnaissance marque la huitième fois que l'entreprise décroche cette distinction notable, reflétant son engagement à long terme à l'égard de services en mode délégué offrant une valeur opérationnelle.

La liste annuelle MSP 500 de CRN présente les principaux fournisseurs de services gérés en Amérique du Nord qui stimulent l'innovation et offrent des solutions à fort impact pour aider les entreprises à s'adapter à un environnement technologique de plus en plus complexe. La catégorie Pioneer 250 reconnaît spécifiquement les fournisseurs de services gérés qui ont bâti leur modèle d'affaires autour de la prestation de services gérés au marché des PME.

L'inclusion d'Aktion au palmarès de cette année témoigne de son investissement continu dans la prestation de services gérés, d'infrastructures, de stratégies axées sur les données et de solutions ERP qui aident les clients à renforcer l'efficacité, à renforcer la sécurité et à maximiser la valeur de leurs investissements technologiques.

« Aktion a bâti une clientèle ERP de 8 500 clients dans les secteurs de l'AEC, de la distribution et de la fabrication. Au fur et à mesure que ces clients migraient leurs charges de travail ERP vers le nuage, nous avons réalisé qu'ils avaient tous besoin de moderniser leur infrastructure informatique pour soutenir le déploiement d'un nuage hybride. Nous avons créé une offre de services en mode délégué propre au secteur d'activité et aux applications et avons investi dans quelques centres de traitement de données pour héberger des charges de travail centrées sur le client. Ces offres ont aidé notre client à terminer sa migration vers le nuage et à le préparer pour l'IA », déclare Scott Irwin, chef de la direction d'Aktion Associates.

« Les entreprises figurant sur notre liste MSP 500 2026 redéfinissent ce à quoi ressemblent des services gérés d'exception : elles aident les entreprises de toutes tailles à demeurer agiles, à maximiser leurs investissements en TI et à prendre de l'expansion en toute confiance », déclare Jennifer Follett, vice-présidente des contenus pour les États-Unis et rédactrice en chef, CRN, The Channel Company. « Ce sont les innovateurs qui gardent une longueur d'avance sur les besoins des clients et offrent des services transformateurs qui permettent aux entreprises de se concentrer sur ce qu'elles font le mieux et d'accélérer leur réussite. »

Le programme MSP 500 reconnaît les fournisseurs qui réalisent des progrès significatifs dans l'ensemble du canal des TI. La huitième apparition d'Aktion sur la liste témoigne d'une capacité éprouvée à offrir des services en mode délégué qui aident les clients à composer avec la complexité et à aller de l'avant avec confiance.

Pour en savoir plus sur la liste MSP 500 : http://crn.com/rankings-and-lists/msp2026

À propos d'Aktion Associates

Aktion Associates est un chef de file nord-américain des solutions logicielles, d'infrastructures TI et de services gérés pour les secteurs de la construction, de la distribution, de l'architecture, de l'ingénierie et des services professionnels et de la fabrication. En mettant l'accent sur l'autonomisation des entreprises grâce à une technologie de pointe et à un soutien client spécialisé, Aktion s'engage à aider ses clients à atteindre une croissance durable.

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SOURCE Aktion Associates, Inc.

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