MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - L'Agence de mobilité durable appliquera les nouveaux tarifs de stationnement hors rue, suivant l'indexation annuelle des prix, conformément à l'adoption du règlement sur les tarifs de l'exercice financier 2024 entériné par le conseil municipal le 18 décembre 2023. Ce changement sera en vigueur dès le 1er janvier 2024 pour les terrains de stationnement gérés par l'Agence.

Les bornes de paiement ainsi que l'application P$ Service mobile seront ajustées en conséquence.

Les tarifs seront mis à jour prochainement sur le site Web de l'Agence sous l'onglet stationnement.

À propos de l'Agence de mobilité durable

L'Agence de mobilité durable est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

Pour plus d'informations sur l'Agence et ses services, visitez son site Web : www.agencemobilitedurable.ca

Suivez l'Agence sur les médias sociaux : Facebook, LinkedIn, X et Instagram

SOURCE Agence de mobilité durable

Renseignements: Relations médias, [email protected]