OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler à l'avancement de la réconciliation par le biais du processus d'ajouts aux réserves. L'expansion de l'assise territoriale des réserves est une étape importante par laquelle les Premières Nations peuvent améliorer la qualité de vie de leurs membres en améliorant et en diversifiant leurs options économiques.

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones du Canada, ont félicité aujourd'hui la Première Nation de Flying Dust pour l'ajout de terres à la réserve de la communauté.

Un total de 7,810 acres a été ajouté à la Première Nation de Flying Dust. Ces terres de réserve supplémentaires entraîneront d'autres possibilités de développement économique.

Les ajouts aux réserves fournissent aux Premières Nations une assise territoriale qui les aide à bâtir des communautés plus durables et à créer des possibilités d'emploi et de formation, ce qui profite à leurs communautés et aux municipalités voisines. En ajoutant des terres aux réserves, le gouvernement du Canada remplit ses obligations juridiques, améliore les relations découlant des traités et favorise les possibilités de développement économique des Autochtones.

Citations

« Notre communauté récoltera de nombreux avantages de notre dernier ajout à la réserve. En tant que nation, nous avons stratégiquement choisi ces terres à des fins de développement économique. Nous nous sommes associés à l'industrie et avons fourni le moyen d'obtenir une exonération de l'impôt sur le revenu pour leurs employés ayant le statut d'Indien. En retour, le terrain fournira des revenus à la nation par le biais de l'impôt foncier. C'est une situation gagnante pour tous : pour l'industrie et pour notre communauté. »

Chef Jeremy Norman

Première Nation de Flying Dust

« Félicitations à la Première Nation de Flying Dust pour son dernier ajout à la réserve. Cette initiative, comme beaucoup d'autres projets de développement économique, apportera une contribution importante à l'économie locale grâce aux possibilités d'emploi et de formation, et contribuera à l'avancement économique de la communauté. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Merci au chef Jeremy Norman et à son équipe pour leur collaboration à cet ajout à la Première Nation de Flying Dust. Grâce à cette réserve, les membres de la communauté de la Première Nation de Flying Dust bénéficieront de possibilités de développement économique qui soutiendront leur croissance actuelle et future. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Première Nation de Flying Dust est située du côté nord-est de Meadow Lake , en Saskatchewan , dans le nord-ouest de la province. La bande compte actuellement 1 471 membres, dont 600 vivent dans la réserve.

, en , dans le nord-ouest de la province. La bande compte actuellement 1 471 membres, dont 600 vivent dans la réserve. Cet ajout rural à la réserve est une obligation légale du Canada en vertu de l'Accord-cadre sur les droits fonciers issus du traité de la Saskatchewan de 1992.

en vertu de l'Accord-cadre sur les droits fonciers issus du traité de la de 1992. Cet ajout à la réserve est situé à proximité de la communauté et sera utilisé à des fins commerciales.

À ce jour, environ 5 568,620 hectares (13 760,360 acres) de terres ont été ajoutés à la Première Nation de Flying Dust. La communauté fonctionne en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations depuis 2013.

depuis 2013. Le propriétaire enregistré actuel des terres est FDB Development Corporation, une société appartenant à 100 % à la bande.

