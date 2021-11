#Airbus #McGill #polymtl #enaqc

MIRABEL, QC, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Airbus s'engage à contribuer à l'éducation et à la formation des étudiants en aérospatiale au Canada. Nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui un nouveau partenariat avec Polytechnique Montréal et un autre avec l'Université McGill afin d'offrir dix bourses d'études, cinq dans chaque établissement, pour les quatre prochaines années.

« Airbus croit fermement en l'importance de former une relève de qualité dans les meilleurs établissements universitaires canadiens et aux bienfaits des partenariats avec l'industrie, a déclaré M. Benoît Schultz, président-directeur général d'Airbus Canada. De nombreux ingénieurs en poste sur le programme A220 à Mirabel ont reçu leur formation dans ces établissements d'ici et nous sommes heureux de pouvoir contribuer au développement de la future génération d'ingénieures et ingénieurs grâce à ces bourses d'études. »

Airbus Canada est animé par le désir de faire une différence positive en aidant et en contribuant aux communautés locales où l'entreprise est présente dans des domaines tels que les activités philanthropiques, l'éducation des étudiants et le mentorat. Outre les partenariats annoncés aujourd'hui, Airbus contribue également à la formation des étudiants de l'École nationale d'aérotechnique depuis 2018, et plus récemment sous forme de bourses, en plus d'appuyer d'autres organismes présents au Québec et au Canada.

Cette dernière contribution représente un engagement envers l'éducation de plus de 200 000 $ CAD sur une période de quatre ans.

Airbus au Canada

Présent dans plusieurs provinces canadiennes, Airbus compte environ 4 000 employés à travers le pays et génère plus de 23 000 emplois indirects dans le secteur aéronautique au Canada via diverses collaborations. Airbus s'approvisionne auprès d'environ 665 fournisseurs dans neuf provinces canadiennes et pour une valeur approximative de 1.8 milliards de dollars canadiens. Toutes les divisions d'Airbus sont présentes au Canada : avions commerciaux (A220) à Mirabel, QC, hélicoptères à Fort Érié, ON, et défense et espace à Ottawa, ON. Les filiales détenues à 100% par Airbus, STELIA Aerospace et NAVBLUE, ont également des établissements dans le pays.

