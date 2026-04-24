HAMBOURG, Allemagne, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le premier des 30 Airbus A321XLR destinés au transporteur aérien national Air Canada a été livré. L'appareil est loué auprès de SMBC Aviation Capital. Cette livraison marque une étape importante dans la stratégie de renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne, lui permettant de combler le fossé entre ses opérations court-courriers sur des appareils à fuselage étroit et ses opérations long-courriers sur des appareils à fuselage large.

Airbus livre le premier A321XLR à Air Canada (Groupe CNW/Airbus)

Air Canada devient ainsi le premier exploitant de l'A321XLR au Canada. L'avion jouera un rôle de premier plan dans l'expansion du réseau de la compagnie, permettant d'améliorer significativement l'efficacité opérationnelle sur les nouvelles liaisons long-courriers et sur celles déjà établies, et apportant davantage d'autonomie et de rentabilité. Ceci afin de mieux desservir des marchés secondaires avec des liaisons sans escale.

Équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF, l'A321XLR d'Air Canada se distingue par un aménagement sophistiqué à deux cabines conçues pour offrir un maximum de confort lors de vols transcontinentaux et transatlantiques. La cabine Premium compte 14 sièges entièrement inclinables de la classe Signature d'Air Canada, qui sont disposés en configuration 1-1, offrant à chaque passager un accès direct au couloir, tandis que la cabine Économie dispose de 168 sièges. Les passagers découvriront le design intérieur Airspace qui offre un système de divertissement à bord à la pointe de la technologie, avec notamment un système audio Bluetooth, une connectivité complète intégrée aux sièges et des compartiments à bagages plus grands, augmentant l'espace de rangement de 60 %. Un système d'éclairage d'ambiance avancé contribue par ailleurs à améliorer l'expérience de voyage globale pour aider à atténuer le décalage horaire.

L'A321XLR constitue la prochaine étape de l'évolution de la famille A320neo, car il répond aux besoins du marché en matière d'autonomie et de charge utile, et offre une valeur ajoutée considérable aux compagnies aériennes. Cet appareil offre une autonomie de très longue portée sans précédent, allant jusqu'à 4 700 milles nautiques et permet de réduire la consommation de carburant par siège de 30 % par rapport aux avions concurrents de la génération précédente, de même qu'une réduction d'émissions de NOx et de bruit. Cette autonomie permet à Air Canada d'exploiter des vols transatlantiques en provenance de Montréal et Toronto vers des destinations telles que Berlin, Toulouse et Édimbourg. À la fin de mars 2026, Airbus avait enregistré plus de 500 commandes pour ce type d'avion.

Comme pour tous les appareils d'Airbus, l'A321XLR peut être exploité avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus vise à ce que ses appareils puissent être exploités avec jusqu'à 100 % de carburant d'aviation durable d'ici 2030.

Air Canada exploite actuellement une flotte de 136 appareils Airbus et a 61 appareils en commande, y compris des appareils A350 récemment commandés.

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SOURCE Airbus

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