FORT ÉRIÉ, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Airbus Helicopters a reçu l'approbation de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) pour l'exploitation de l'hélicoptère H175 au Canada, ce qui ouvre la voie à son entrée sur le marché canadien.

Le H175 est un aéronef de pointe, éprouvé sur le terrain, capable de soutenir une grande variété d'opérations, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la recherche et sauvetage, des services médicaux d'urgence, de l'aviation privée et d'affaires, des services publics et de la défense. Sa conception robuste et ses systèmes évolués le rendent particulièrement adapté aux environnements opérationnels exigeants du Canada, des plateformes en mer aux régions éloignées du Nord.

« C'est un moment charnière pour l'industrie canadienne des hélicoptères. Nous sommes ravis de recevoir la certification de Transports Canada pour le H175, ce qui témoigne du dévouement de nos équipes et des capacités de cet hélicoptère exceptionnel », a déclaré Bart Reijnen, Président d'Airbus Helicopters Inc. et responsable de la région d'Amérique du Nord. « Cette certification confirme notre engagement à fournir aux clients canadiens des hélicoptères à la fine pointe de la technologie, alliant performances accrues, sécurité et efficacité. Airbus ouvre ainsi la voie à de nouvelles possibilités pour les opérateurs à la recherche d'un hélicoptère hautement performant, polyvalent et fiable pour leurs missions critiques à travers les vastes et exigeants environnements du Canada. »

Le H175, hélicoptère multi-rôle de classe « super-moyen », allie de façon optimale portée, vitesse et charge utile, établissant une référence dans sa catégorie. Équipé de la suite avionique Helionix de pointe d'Airbus Helicopters, le H175 offre une conscience situationnelle accrue, réduit la charge de travail des pilotes et renforce la sécurité des passagers. L'appareil allie confort et fluidité, tout en pouvant accueillir jusqu'à 18 passagers.

Avec près de 300 000 heures de vol accumulées dans le monde entier et également certifié par l'AESA et la CAAC, le H175 a prouvé sa fiabilité et sa performance dans un large éventail de missions, fournissant une base solide pour son utilisation potentielle et son succès dans divers segments pour le Canada.

