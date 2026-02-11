TOULOUSE, France, le 11 févr. 2026 /CNW/ - Air Canada a dévoilé une commande ferme portant sur huit Airbus A350-1000, marquant une étape majeure dans l'évolution de sa stratégie de flotte long-courrier et renforçant son engagement envers les gros-porteurs d'Airbus. Cette commande figurait auparavant dans le carnet de commandes de novembre 2025 sous l'identité d'un client non identifié.

L'efficience économique et les coûts d'exploitation réduits de l'A350-1000 offriront un avantage concurrentiel majeur à Air Canada. Avec une autonomie de pointe allant jusqu'à 9 000 milles nautiques (nm), ce long-courrier de dernière génération sera au cœur de l'expansion mondiale de la compagnie, permettant une connectivité directe du Canada vers les marchés en forte croissance du sous-continent indien, de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie.

« Les ambitions mondiales d'Air Canada sont consolidées par la sélection de l'Airbus A350-1000, qui constitue une étape naturelle dans l'évolution de notre flotte. Cet appareil apporte à Air Canada des capacités de pointe et une efficacité accrue, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de liaisons long-courriers à travers le monde », a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président - Fret chez Air Canada. « Avec la feuille d'érable arborée sur son empennage, l'Airbus A350-1000 jouera un rôle central dans la définition de la prochaine ère d'Air Canada, reliant nos clients, nos plaques tournantes et notre pays au reste du monde. »

« Le choix de l'A350-1000 par Air Canada pour mener sa stratégie de flotte long-courrier témoigne de la supériorité du gros-porteur le plus avancé technologiquement sur le marché », a déclaré Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d'Airbus chargé des ventes d'avions commerciaux. « Cette décision ne concerne pas seulement la modernisation de la flotte, elle reflète également l'ambition d'Air Canada de définir de nouvelles normes en matière d'autonomie, de performance et de satisfaction client, des objectifs que nous sommes fiers de soutenir. »

Conçu pour un confort optimal sur les vols ultra-long-courriers, l'appareil est doté de la cabine Airspace, qui représente la prochaine évolution de l'expérience passager primée d'Air Canada. Les voyageurs bénéficieront de l'altitude-cabine et des niveaux sonores les plus bas du marché, favorisant ainsi le bien-être des passagers sur les vols de longue durée.

L'A350 intègre des technologies et une aérodynamique de pointe, offrant des standards d'efficacité et de confort inégalés. Ses moteurs Rolls-Royce de dernière génération et l'utilisation de matériaux légers permettent de réduire la consommation de carburant et les émissions de 25 % par rapport aux appareils concurrents de génération précédente.

Comme tous les appareils Airbus, l'A350 est déjà capable d'opérer avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF). Airbus a pour objectif de rendre ses avions capables de voler avec 100 % de SAF d'ici 2030. À la fin du mois de janvier 2026, la famille A350 totalisait plus de 1 500 commandes provenant de 67 clients à travers le monde.

