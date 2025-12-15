OTTAWA, ON, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Airbus, leader mondial de l'industrie aérospatiale, et Ingenium - Les musées des sciences et de l'innovation du Canada, annoncent aujourd'hui la création d'un nouveau partenariat visant à inspirer et à dynamiser la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices canadiens dans le domaine aérospatial.

Cette collaboration portera sur la promotion d'une vision commune passionnante : celle d'offrir aux jeunes des opportunités d'apprentissage pratique et expérientiel qui façonneront directement l'avenir de l'enseignement et de la technologie dans le domaine aérospatial.

Dans le cadre de cet accord, Airbus apportera un soutien essentiel au développement d'un laboratoire de simulation, de formation et de recherche (STaR) au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada d'Ingenium, à Ottawa, en Ontario. Ce laboratoire fournira un espace flexible et créatif destiné à stimuler l'innovation et le développement de compétences pratiques.

Au cœur de ce projet pilote figure un programme de mentorat grâce auquel des étudiant.e.s postsecondaires concevront et mettront à l'essai une expérience de simulation ludique en collaboration avec des élèves du secondaire. Ce travail sera guidé par des expert.e.s du secteur, garantissant ainsi la création d'outils numériques authentiques d'apprentissage qui seront utilisés par les groupes scolaires en visite ainsi que par le grand public.

Ingenium se réjouit de travailler en étroite collaboration avec Airbus pour créer des expériences d'apprentissage dynamiques qui inspireront la curiosité, la créativité et les leaders de demain dans le domaine aérospatial.

« Ingenium - Les musées des sciences et de l'innovation du Canada est fier de s'associer à Airbus pour inspirer et dynamiser la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices dans le domaine de l'aérospatiale », a déclaré Chris Kitzan, directeur général du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, Ingenium. « Nos missions respectives s'alignent naturellement. Nous encourageons tous deux la curiosité, la créativité et la découverte pratique, grâce à des expériences qui connectent les jeunes à la science et à la technologie qui façonnent leur monde. Cette collaboration renforce notre engagement en faveur d'espaces d'apprentissage innovants dans lesquels les étudiant.e.s peuvent expérimenter, concevoir et résoudre des défis concrets ».

« Airbus est un employeur majeur qui compte plus de 5 000 personnes au Canada et dont le produit phare est l'A220, le seul programme d'avion commercial fabriqué dans le pays. Notre engagement profond envers l'industrie canadienne nous pousse à cultiver les talents aérospatiaux de demain », a déclaré Guillaume Chevasson, président-directeur général d'Airbus Canada. « Notre partenariat stratégique avec Ingenium est un investissement dans la jeunesse qui lui apportera les compétences et le mentorat nécessaires pour innover. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du laboratoire STaR pour former les futurs leaders de l'industrie ».

