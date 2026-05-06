MIRABEL, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - La compagnie malaisienne AirAsia a commandé 150 avions A220-300 de dernière génération. Ce contrat constitue la plus importante commande ferme jamais enregistrée pour l'A220 à ce jour, permettant au programme de franchir le cap des 1 000 avions commandés, soulignant ainsi le fort attrait de l'appareil sur le marché mondial.

AirAsia A220-300 (rendering). © Airbus SAS 2026 (Groupe CNW/Airbus)

Le contrat a été annoncé lors d'une cérémonie de signature sur le site Airbus de Mirabel, en présence de Tan Sri Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d'AirAsia Group, et de Lars Wagner, PDG Avions Commerciaux d'Airbus, ainsi que du très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada et de Christine Fréchette, Première ministre du Québec.

Cet accord d'achat fait d'AirAsia un nouveau client pour l'A220. La compagnie aérienne devient également le client de lancement pour la nouvelle configuration de cabine de l'appareil, pouvant accueillir jusqu'à 160 passagers. Cette augmentation de capacité, soit un ajout de 10 sièges, est rendue possible grâce à l'intégration d'une issue de secours supplémentaire au-dessus de chacune des ailes.

L'A220 vient compléter la flotte Airbus actuelle d'AirAsia et jouera un rôle clé dans le développement du réseau et la croissance du groupe. Cet appareil desservira des destinations à travers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et en Asie centrale, permettant ainsi aux appareils plus gros de se consacrer à des liaisons plus longues.

« Nous avons bâti AirAsia en prenant des décisions audacieuses au bon moment, et non au moment le plus facile. Cette commande témoigne de notre rigueur à long terme et de l'ampleur de nos ambitions. L'A220 nous ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles liaisons, et nous rapproche de notre objectif : devenir la première véritable compagnie aérienne à bas coût au monde à disposer d'un réseau complet », a déclaré Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d'AirAsia Group. « Notre partenariat avec Airbus s'étend sur plus de deux décennies et a joué un rôle central dans toutes nos réalisations. Aujourd'hui marque une nouvelle étape importante dans ce parcours, et bien d'autres suivront. »

« L'A220 constituera une plateforme optimale pour AirAsia, alliant faibles coûts d'exploitation et portée qui permettront au transporteur d'ouvrir de nouvelles liaisons à travers l'Asie et au-delà », a déclaré Lars Wagner, PDG Avions Commerciaux d'Airbus. « Toutes les équipes d'Airbus se réjouissent d'avoir travaillé avec AirAsia pour finaliser ce nouveau contrat, qui s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie de réseau de la compagnie aérienne. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec a déclaré: "Le Québec est un leader mondial de l'aérospatiale, avec une capacité unique à concevoir, développer et fabriquer des appareils parmi les plus avancés au monde. Je veux saluer cette importante commande. Les investissements réalisés par notre gouvernement s'inscrivent dans une perspective de développement à long terme, et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Nous démontrons encore une fois que le Québec est ambitieux et capable de livrer."

Combinant la plus longue portée, la consommation de carburant la plus faible et la cabine la plus spacieuse de sa catégorie, l'A220 est l'avion le plus moderne de son segment. Il peut transporter de 100 à 160 passagers sur des distances pouvant atteindre 3 600 milles nautiques (6 700 km). À la fin du mois de mars 2026, 501 A220 avaient été livrés à 25 opérateurs à travers le monde.

Comme tous les appareils Airbus, l'A220 est déjà capable d'opérer avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (CAD). Airbus a pour objectif de rendre toute sa flotte capable de fonctionner avec 100 % de CAD d'ici 2030.

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SOURCE Airbus

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