MIRABEL, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Airbus convie les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra au site principal de l'A220 d'Airbus à Mirabel le 6 mai prochain, dans le cadre d'une annonce historique pour le Programme A220.

Plusieurs dignitaires et dirigeants d'Airbus, ainsi qu'un client seront présents pour l'occasion.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT

Quoi : Annonce majeure pour Airbus et le programme A220

Quand : mercredi 6 mai, arrivée dès 14h30 - début de la conférence de presse à 15h, fin

vers 16h

Où : Nouveau centre de livraison A220, 13100 Bd Henri-Fabre, Mirabel, QC J7N 3C6

Qui :

Guillaume Chevasson, président-directeur général d'Airbus Canada

Lars Wagner, directeur général des Avions commerciaux d'Airbus

Membres du Gouvernement du Québec et du Canada

Délégation d'un client

Veuillez confirmer votre participation dès que possible.

SOURCE Airbus

Annabelle Duchesne, AIRBUS, Canada, +1-438-402-4276, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, 1-514-452-5279, [email protected]; Pénélope Lepage, TACT, 1-418-952-2684, [email protected]