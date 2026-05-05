Invitation aux médias - Annonce majeure d'Airbus pour le programme A220 English

Nouvelles fournies par

Airbus

05 mai, 2026, 11:30 ET

MIRABEL, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Airbus convie les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra au site principal de l'A220 d'Airbus à Mirabel le 6 mai prochain, dans le cadre d'une annonce historique pour le Programme A220.

Plusieurs dignitaires et dirigeants d'Airbus, ainsi qu'un client seront présents pour l'occasion.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT 

Quoi : Annonce majeure pour Airbus et le programme A220
Quand : mercredi 6 mai, arrivée dès 14h30 - début de la conférence de presse à 15h, fin vers 16h
 : Nouveau centre de livraison A220, 13100 Bd Henri-Fabre, Mirabel, QC J7N 3C6
Qui :

  • Guillaume Chevasson, président-directeur général d'Airbus Canada
  • Lars Wagner, directeur général des Avions commerciaux d'Airbus
  • Membres du Gouvernement du Québec et du Canada
  • Délégation d'un client

Veuillez confirmer votre participation dès que possible.

SOURCE Airbus

Annabelle Duchesne, AIRBUS, Canada, +1-438-402-4276, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, 1-514-452-5279, [email protected]; Pénélope Lepage, TACT, 1-418-952-2684, [email protected]

Profil de l'entreprise

Airbus