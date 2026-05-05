MIRABEL, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Airbus convie les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra au site principal de l'A220 d'Airbus à Mirabel le 6 mai prochain, dans le cadre d'une annonce historique pour le Programme A220.
Plusieurs dignitaires et dirigeants d'Airbus, ainsi qu'un client seront présents pour l'occasion.
DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT
Quoi : Annonce majeure pour Airbus et le programme A220
Quand : mercredi 6 mai, arrivée dès 14h30 - début de la conférence de presse à 15h, fin vers 16h
Où : Nouveau centre de livraison A220, 13100 Bd Henri-Fabre, Mirabel, QC J7N 3C6
Qui :
- Guillaume Chevasson, président-directeur général d'Airbus Canada
- Lars Wagner, directeur général des Avions commerciaux d'Airbus
- Membres du Gouvernement du Québec et du Canada
- Délégation d'un client
Veuillez confirmer votre participation dès que possible.
SOURCE Airbus
Annabelle Duchesne, AIRBUS, Canada, +1-438-402-4276, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, 1-514-452-5279, [email protected]; Pénélope Lepage, TACT, 1-418-952-2684, [email protected]
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