Air Canada et Airbus lancent une initiative conjointe pour accroître la production canadienne de carburant d'aviation durable et contribuer à réduire l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie des voyages d'affaires

FARNBOROUGH, UK, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le plus grand transporteur aérien du Canada et transporteur national du pays, Air Canada, s'allie à Airbus, chef de file mondial de l'aérospatiale et entreprise ayant la plus importante empreinte industrielle dans le secteur des avions commerciaux au Canada, afin d'accélérer la décarbonation de l'aviation. Pour veiller à l'atteinte de ces objectifs, les deux pionniers de l'aviation annoncent leur intention de créer une plateforme de co-investissement en développement durable financée conjointement. Cette entente prévoit un investissement d'environ 13,7 millions de dollars CA (10 millions de dollars américains), afin de soutenir le développement d'une industrie du carburant d'aviation durable (SAF) à l'échelle commerciale au Canada. Les deux entreprises sont convaincues qu'avec un cadre de politiques publiques favorable, cet investissement pourra servir de catalyseur pour l'ensemble de l'écosystème canadien du SAF.

Air Canada et Airbus lancent de nouvelles initiatives de décarbonation lors de la journée d'ouverture du Salon international de l’aéronautique de Farnborough - © AIRBUS SAS 2026

Les principaux axes de travail comprennent l'accélération d'un projet canadien de SAF convenu conjointement vers une décision finale d'investissement (DFI). Bien qu'Air Canada et Airbus entendent porter cet investissement, les deux entreprises souhaitent poursuivre leur collaboration constructive avec les partenaires gouvernementaux afin de mettre en place les cadres structurants nécessaires pour soutenir l'émergence d'une production de ce type de carburant à l'échelle du Canada. Leur travail de représentation conjoint, mené aux côtés de la Coalition canadienne pour le carburant d'aviation durable (C-SAF), témoigne d'un engagement commun à collaborer avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. En harmonisant les initiatives de l'industrie avec les mécanismes de politiques publiques favorables, elles peuvent promouvoir la production nationale de SAF et sa compétitivité sur le plan des prix, dans le but de rendre les carburants renouvelables accessibles à l'industrie aérospatiale canadienne et de préserver l'abordabilité du transport aérien.

« Air Canada est fière de contribuer à la transition énergétique du secteur de l'aviation au Canada. Grâce à cette initiative conjointe avec Airbus, nous posons des gestes concrets pour appuyer la production nationale de SAF, aider les entreprises clientes à réduire les émissions issues de leurs déplacements d'affaires et contribuer à une trajectoire à plus faibles émissions pour l'ensemble du secteur. Avec une collaboration soutenue de l'industrie et un cadre de politiques publiques favorable, nous sommes convaincus que cet élan pourra s'accélérer », a déclaré Valerie Durand, Vice-présidente, Affaires aéroportuaires, Immobilier de l'entreprise et Développement durable chez Air Canada.

« Je tiens à remercier Air Canada pour cette initiative conjointe très importante en matière de développement durable. La décarbonation de l'aviation nécessitera une collaboration profonde au sein de l'industrie et des décennies d'investissements dans de nouvelles sources d'énergie renouvelables. En lançant cette plateforme de co-investissement et en prenant un engagement à long terme envers le programme de voyage Laisser moins d'Air Canada, nous contribuerons à stimuler la production et la demande de SAF au Canada. Le pays possède un vaste potentiel en matières premières. Lorsqu'il est combiné avec un cadre politique de soutien, il peut contribuer aux ambitions de décarbonation du secteur et générer une croissance économique et une création d'emplois significatives », a déclaré Julie Kitcher, responsable du développement durable et des communications chez Airbus.

Une solution climatique pour les déplacements d'affaires

En complément de cet investissement initial, la démarche vise à offrir aux entreprises partenaires un moyen concret de contribuer à la demande de SAF à l'échelle nationale grâce au programme de voyages Laisser moins d'Air Canada.

Pour concrétiser son engagement, Airbus a signé une entente de cinq ans dans le cadre du programme de voyages Laisser moins. Ce partenariat lié aux déplacements d'affaires permet aux participants d'obtenir des attributs environnementaux vérifiés associés au SAF. Pour sa première allocation, Airbus fera l'acquisition d'attributs environnementaux correspondant à plus de 60 000 litres de SAF. Dans le cadre du programme, Air Canada assurera le suivi des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les déplacements d'affaires d'Airbus et retirera, au nom de l'entreprise, les attributs environnementaux vérifiés associés au SAF. Bien que les réductions des émissions propres au secteur ne puissent se substituer à une réduction directe des émissions à la source, ce partenariat constitue un outil essentiel pour soutenir le développement du SAF. Cela permettra à Airbus de réduire les émissions sur l'ensemble du cycle de vie associées aux déplacements d'affaires de ses employés.

L'utilisation de carburants renouvelables comme le SAF vient compléter la vaste stratégie de modernisation de la flotte d'Air Canada, qui comprend des appareils plus écoénergétiques comme l'Airbus A321XLR, un monocouloir long-courrier, et l'Airbus A220, construit au Canada. Air Canada et Airbus appuient pleinement l'ambition climatique du secteur de l'aviation portée par l'IATA, l'ATAG et l'OACI, qui vise l'atteinte de l'objectif « zéro émission nette » d'ici 2050, le SAF constituant un élément essentiel de cette trajectoire.

Un potentiel économique de plusieurs milliards de dollars

Au-delà de la réduction des émissions sur l'ensemble du cycle de vie, l'essor d'une filière canadienne du SAF pourrait générer d'importantes retombées pour l'économie du pays. Cette plateforme stratégique est lancée parallèlement à une nouvelle étude macroéconomique réalisée par Airbus et ICF, qui met en évidence le fort potentiel du Canada pour devenir un chef de file de la production de biocarburants pour l'aviation.

Selon l'étude, une production canadienne de SAF couvrant 40 % de la demande nationale en carburant d'aviation d'ici 2040 pourrait ajouter 32 milliards de dollars au PIB et créer 140 000 emplois dans les régions agricoles, forestières et urbaines. En réunissant investissement et mobilisation des entreprises, le partenariat entre Air Canada et Airbus pourrait contribuer à une augmentation de ces retombées économiques et environnementales de plusieurs milliards de dollars, tout en faisant progresser le développement d'un écosystème national dédié aux CAD. Consultez le rapport complet sur notre site Web.

Les carburants d'aviation durables (CAD ou SAF) désignent une famille de carburants d'aviation synthétiques de remplacement. Il s'agit de carburants d'aviation non conventionnels produits à partir de ressources pouvant être régénérées, aussi appelées matières premières renouvelables. Leur composition chimique est semblable à celle du carburant d'aviation conventionnel, mais ils proviennent de sources non fossiles, ce qui en fait une solution à plus faible intensité carbone sur l'ensemble du cycle de vie du carburant. Pour en savoir plus sur le SAF, consultez la page d'Air Canada à cet effet ou l'engagement d'Airbus envers le carburant d'aviation durable.

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SOURCE Airbus

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