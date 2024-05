@Airbus #A220

MIRABEL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - La société en commandite Airbus Canada (Airbus Canada) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de travail avec les 1 300 employé.e.s syndiqués de son site de Mirabel, au Québec. Après plusieurs mois de négociations, les employé.e.s qui assemblent les avions A220 et qui sont représentés par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (AIMTA) ont entériné à environ 77 % l'entente de principe qui incluait les recommandations de réaménagement faites par le conciliateur nommé par le Ministère du Travail.

Airbus Canada conclut une entente avec ses employé.e.s syndiqués du programme A220 à Mirabel (Groupe CNW/Airbus)

Ce nouveau contrat de travail permet à Airbus de se positionner en tête des employeurs de choix de l'industrie aérospatiale québécoise. La flexibilité accrue obtenue dans le cadre de cette entente facilitera un meilleur équilibre entre les quarts de travail et le transfert de connaissances entre les employé.e.s plus expérimentés et ceux ayant rejoint l'entreprise récemment. Cette condition est essentielle à l'accélération de la cadence de production de l'A220. Cette efficacité accrue permettra de produire un nombre plus élevé d'A220 et ainsi atteindre le seuil de rentabilité du programme d'avions en 2026.

La nouvelle convention collective d'une durée de cinq ans inclut :

des augmentations de salaire de 23% (8%, 3%, 4% les années suivantes) sur cinq ans en plus de la rétroaction prévue;

un meilleur accès aux assurances collectives, dont la couverture est étendue;

l'amélioration de la politique de vacances et du régime de retraite;

l'augmentation significative des primes de soir et l'ajout d'une nouvelle prime exceptionnelle de soir et de nuit pour favoriser le transfert de connaissances.

« Avec cette nouvelle entente, Airbus Canada et ses employé.e.s de Mirabel mettent en place les conditions gagnantes pour assurer le succès à long terme de l'A220 dont la cadence de production doit presque doubler au cours des deux prochaines années. Nous sommes heureux d'avoir ratifié cette nouvelle entente afin de poursuivre le travail avec nos employé.e.s. dont l'expertise et l'engagement permettent de fabriquer l'un des meilleurs avions au monde ici, au Québec », a déclaré Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada.

Les travailleuses et travailleurs basés à Mirabel qui assemblent l'A220, le plus récent monocouloir de sa catégorie, sont essentiels au succès de l'avion. L'accord reflète l'engagement mutuel des deux parties envers le succès à long terme de l'A220, du site de Mirabel et de la présence croissante d'Airbus au Québec.

À propos de la famille A220

Au sein de la famille Airbus depuis plus de cinq ans, l'A220, conçu et assemblé au Québec, acclamé pour ses performances exceptionnelles et sa polyvalence, est devenu un choix privilégié pour les compagnies aériennes. L'A220 permet de réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO2 par siège par rapport aux avions de la génération précédente. Avec plus de 325 A220 livrés à 20 compagnies aériennes opérant sur les cinq continents, l'A220 est l'avion optimal pour offrir une flexibilité opérationnelle tant pour les liaisons régionales que pour les longues distances. À ce jour, plus de 100 millions de passagers ont volé sur l'A220 et plus de trente compagnies aériennes ont commandé plus de 900 exemplaires de l'appareil. Une étude par PwC dévoile l'impact économique de l'A220 estimé à plus de 40 milliards sur 20 ans au Canada. Environ 3 500 personnes travaillent sur le site A220 de Mirabel.

À propos de la présence d'Airbus au Canada

Au Canada, plus de 4 500 personnes travaillent sur les dix sites et dans les bureaux d'Airbus et de ses filiales, dont plus de 4 000 au Québec. Les principaux sites de production sont le siège du programme d'avions commerciaux A220 et Airbus Atlantique Canada, tous deux situés à Mirabel, au Québec, Airbus Helicopters Canada à Fort Erie, en Ontario, et NAVBLUE à Waterloo, en Ontario. D'autres sites et filiales d'Airbus sont situés en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec. Airbus est présente au Canada depuis 40 ans et contribue à la création d'environ 23 000 emplois indirects et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars canadiens pour quelque 700 entreprises canadiennes.

