MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 par Skytrax, poursuit la bonification de son programme hivernal avec l'ajout de trois nouveaux points de départ au Canada. Dès l'hiver 2025-2026, les voyageuses et voyageurs de Windsor (YQG) pourront profiter de vols hebdomadaires vers Punta Cana (PUJ) tandis que celles et ceux de Charlottetown (YYG) et Fredericton (YFC) auront accès à une nouvelle liaison vers Cancún (CUN).

« L'ajout de Windsor, Charlottetown et Fredericton à notre programme de vols hivernaux illustre notre volonté d'étendre notre réseau sur le marché canadien, affirme Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Grâce à des opérations optimisées, nous renforçons notre position de chef de file sur Cancún et Punta Cana, tout en accroissant la visibilité de notre marque dans l'Est du Canada et le Sud de l'Ontario. »

À compter du 19 décembre 2025, des départs seront offerts chaque vendredi de Windsor vers Punta Cana, jusqu'au 10 avril 2026. Puis, dès le 18 février 2026, des vols seront proposés chaque mercredi de Charlottetown et de Fredericton vers Cancún, jusqu'au 22 avril 2026.

Ces nouvelles liaisons permettront aux vacancières et vacanciers de ces régions d'accéder directement à ces destinations soleil populaires, et également de profiter de la simplicité des forfaits tout inclus signés Transat.

Tous les détails du programme hiver 2025-2026 d'Air Transat seront dévoilés prochainement.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 37 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

