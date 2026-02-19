De nouveaux vols vers le Sud au départ de Québec, Windsor, Charlottetown et Fredericton

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax en 2025, célèbre une étape importante de son programme hivernal avec la mise en service de plusieurs nouvelles liaisons saisonnières. Au cours des dernières semaines, la compagnie a inauguré de nouveaux vols sans escale vers le Sud depuis Québec, Windsor, Charlottetown et Fredericton, élargissant ainsi l'accès à des destinations soleil prisées pour les voyageuses et voyageurs de l'Est du Canada et du Sud de l'Ontario.

« L'ajout de Pointe‑à‑Pitre au départ de Québec porte à quinze le nombre de destinations proposées par Air Transat cet hiver depuis l'aéroport de Québec et illustre notre volonté d'investir là où la demande est forte, sans perdre de vue l'équilibre de notre réseau, affirme Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. En élargissant aussi les départs de villes comme Windsor, Charlottetown et Fredericton, nous rapprochons encore plus de Canadiennes et de Canadiens des destinations vacances qu'elles et ils aiment. »

Un nouveau lien direct entre Québec et la Guadeloupe

Le 18 février, Air Transat a effectué son vol inaugural entre Québec (YQB) et Pointe‑à‑Pitre (PTP), devenant la seule compagnie aérienne à proposer un service sans escale entre ces deux villes. Ce départ s'est tenu au cœur du nouvel Espace Air Transat à l'aéroport de Québec, un lieu conçu pour inspirer l'envie de voyager et comprenant notamment une aire de jeux pour enfants. Offert chaque mercredi jusqu'au 29 avril 2026, ce vol crée une nouvelle connexion directe avec la Guadeloupe, une région prisée pour sa culture vibrante, ses paysages tropicaux et son ambiance chaleureuse.

La liaison est assurée par l'Airbus A321LR, un appareil moderne reconnu pour son efficacité et son confort. Les passagères et passagers profitent d'une cabine bien pensée, de sièges ergonomiques et d'un système de divertissement à bord de dernière génération, en Classe Économie comme en Classe Club.

« Nous sommes ravis de célébrer le lancement du vol sans escale entre Québec et Pointe-à-Pitre, mentionne Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB. Cette nouvelle liaison vers les Îles de Guadeloupe, qui porte à près de quinze le nombre de destinations soleil offertes cet hiver par Air Transat au départ de YQB, illustre notre volonté d'offrir des options variées et attrayantes aux voyageuses et voyageurs de la région de Québec. Nous remercions Air Transat pour sa confiance renouvelée et sommes convaincus que cette nouvelle offre saura répondre aux attentes de notre clientèle pour leurs escapades hivernales. »

Des vols vers le Sud depuis Windsor, Charlottetown et Fredericton

Air Transat a également célébré les premiers vols de trois nouvelles liaisons saisonnières, désormais actives pour la période hivernale :

Windsor (YQG) - Punta Cana (PUJ)

Charlottetown (YYG) - Cancún (CUN)

Fredericton (YFC) - Cancún (CUN)

Le premier départ a également eu lieu le 18 février 2026, avec des vols offerts chaque mercredi jusqu'au 22 avril 2026.

Ces nouvelles options de voyage permettent aux vacancières et vacanciers des Maritimes et du Sud de l'Ontario de s'envoler directement vers le Sud tout en profitant de la simplicité des forfaits tout inclus signés Transat.

Des réactions positives à travers le réseau

« Air Transat est un partenaire exceptionnel pour YQG, et notre communauté a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme son retour sur notre marché. La relance des services et l'ajout de Punta Cana s'intègrent parfaitement à notre vision et répondent à une demande très forte », souligne Mark Galvin, président‑directeur général de l'Aéroport international de Windsor (YQG).

« Nous sommes ravis d'accueillir Air Transat à l'aéroport de Charlottetown et de célébrer ce vol inaugural vers Cancún. Ce nouveau service élargit les options de voyage pour les Insulaires et renforce notre rôle de porte d'entrée vers des destinations internationales passionnantes. Nous apprécions la confiance qu'Air Transat accorde à notre marché et nous réjouissons à l'idée de bâtir un partenariat solide offrant davantage de choix et de commodité à nos passagères et passagers. », indique Doug Newson, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Charlottetown.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Air Transat à Fredericton avec un service sans escale vers Cancún, ajoute Jacques Fournier, directeur du développement commercial de la Fredericton International Airport Authority. Cette liaison offre encore plus de choix et de flexibilité aux voyageuses et voyageurs du Nouveau‑Brunswick qui planifient une escapade hivernale depuis YFC ».

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Banque d'images corporatives : transat.com/fr-CA/corporatif/medias



