MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue pour la septième fois Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax en 2025, a franchi une étape importante le 13 décembre avec le lancement de son tout premier vol sans escale entre l'aéroport international YUL Montréal-Trudeau et l'aéroport international de Guadalajara (GDL). Le vol inaugural TS336 a marqué le début de ce nouveau service.

Ce nouveau service assuré deux fois par semaine, les jeudis et samedis, est désormais offert jusqu'au 27 juin 2026. Il s'agit de la sixième destination mexicaine d'Air Transat, confirmant son statut de premier transporteur vers le Sud au départ de Montréal.

De plus, le 14 décembre, Air Transat a également opéré son premier vol sans escale entre l'aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) et l'aéroport international Martinique Aimé Césaire (FDF). Ce vol inaugural, désigné TS696, marque le début d'une liaison à l'année qui offre aux voyageuses et voyageurs de Québec une porte d'entrée pratique vers les Antilles françaises.

« L'ajout de Guadalajara au départ de Montréal et de Fort-de-France au départ de Québec reflète notre engagement à offrir aux voyageuses et voyageurs encore plus de façons d'explorer des destinations dynamiques, a déclaré Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Ces nouvelles liaisons enrichissent notre réseau tout en créant des liens significatifs, qu'il s'agisse de s'immerger dans le cœur culturel du Mexique, de relier la communauté mexicaine au Québec à leurs proches ou de profiter du charme unique de la Martinique, le tout avec la commodité et le confort qui font la réputation d'Air Transat. »

Ces deux nouvelles liaisons sont assurées par le Airbus A321LR, un appareil reconnu pour son efficacité et son confort. La cabine est équipée de sièges ergonomiques et d'un système de divertissement à bord moderne, garantissant un voyage agréable et paisible. Les passagères et passagers peuvent choisir entre la Classe Économie et la Classe Club, qui offrent toutes deux le service et le souci du détail propres à Air Transat.

Citations des partenaires d'Air Transat

Pour le vol inaugural de Montréal vers Guadalajara :

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement est fier de soutenir la nouvelle liaison directe Montréal-Guadalajara, rendue possible grâce au Programme de développement de liaisons aériennes directes vers le Québec. Cette initiative témoigne de notre volonté d'améliorer l'accessibilité de notre territoire tout en enrichissant l'offre touristique québécoise. Je félicite Air Transat et ses équipes pour la réalisation de cette nouvelle étape importante. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la Région de Laval

« Cette nouvelle liaison directe entre Montréal et Guadalajara vient renforcer la relation privilégiée que le Québec entretient depuis une vingtaine d'années avec l'État de Jalisco. Elle ouvre non seulement la porte à l'un des plus grands marchés touristiques du Mexique, mais également à une ville en forte croissance dans les secteurs des technologies et des industries créatives. Nos entrepreneurs, nos artistes et nos chercheurs québécois qui souhaitent percer ce marché pourront assurément en tirer parti, et ce, tout en bénéficiant de l'appui local de notre Délégation générale du Québec à Mexico. »

Michelle Fridman, secrétaire du Tourisme de Jalisco

« Il est important de souligner ce que représente l'ouverture d'un vol supplémentaire depuis le Canada pour le tourisme à Jalisco, car nous avons enregistré une augmentation notable du trafic aérien de janvier à octobre 2025, avec 5 365 opérations entre le Canada et Jalisco, soit une augmentation de 8 % par rapport à 2024. Parmi celles-ci, 562 correspondaient spécifiquement à la liaison entre le Canada et Guadalajara, avec une croissance impressionnante de 368 % par rapport à l'année précédente. Ainsi, l'ouverture de cette nouvelle liaison directe entre Guadalajara et Montréal, à partir du 13 décembre et exploitée par une compagnie aérienne renommée comme Air Transat, favorise l'arrivée d'un plus grand nombre de touristes dans l'État et s'inscrit dans nos plans d'expansion, en créant des conditions de voyage optimales pour les marchés du Canada et de Jalisco. Cela constitue une excellente occasion de renforcer nos liens et de réaffirmer un aspect essentiel : à Jalisco, nous accueillons chaleureusement les voyageurs canadiens. »

Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d'ADM

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir cette nouvelle route vers Guadalajara, offerte par notre partenaire Air Transat, qui permettra aux voyageurs de découvrir une destination touristique haute en couleur et avec une incroyable richesse culturelle. Cette nouvelle liaison bénéficiera à l'ensemble des voyageurs avides de souvenirs mémorables et de soleil. Nous tenons à remercier toutes les équipes d'Air Transat qui ont travaillé sans relâche pour le développement de cette liaison. »

Cryshtian Amador Lizardi, directeur de l'aéroport international de Guadalajara (GDL)

« L'aéroport international de Guadalajara continue de renforcer sa position comme hub régional pour les voyageurs canadiens grâce à de nouvelles liaisons, dont cette importante connexion avec Montréal. Nous sommes fiers d'accueillir Air Transat dans notre offre aérienne en pleine expansion, dans un aéroport qui a accueilli plus de 17,8 millions de passagers en 2024 et qui bénéficie actuellement d'importants travaux d'infrastructure visant à améliorer l'expérience de voyage pour tous les passagers. »

Gustavo Staufert, directeur général du Bureau des congrès et des visiteurs de Guadalajara

« Le lancement de la liaison Montréal-Guadalajara avec Air Transat marque un moment historique pour notre destination, réunissant deux villes dynamiques et profondément culturelles. Cela renforce nos échanges touristiques et notre amitié avec le Canada et crée un pont qui permettra à davantage de visiteurs canadiens de découvrir et de tomber en amour avec tout ce que Guadalajara a à offrir. Nous sommes convaincus que cette nouvelle liaison stimulera considérablement les revenus touristiques et renforcera le secteur dans notre ville. Félicitations pour cette excellente nouvelle, que nous célébrons avec beaucoup d'enthousiasme. »

Pour le vol inaugural de Québec vers Fort-de-France :

Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

« Nous sommes très heureux de voir Air Transat bonifier une fois de plus son offre hivernale au départ de Québec avec l'ajout de la Martinique. Cette destination emblématique des Caraïbes représente une nouvelle occasion pour les voyageuses et voyageurs de s'évader vers la chaleur et les paysages exceptionnels. Air Transat démontre, saison après saison, son engagement à proposer une programmation variée et attrayante depuis Québec, et nous sommes convaincus que cette nouvelle liaison saura gagner le cœur de nos passagères et passagers. »

Bénédicte di Geronimo, présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

« L'ouverture de cette nouvelle liaison directe depuis Québec est une formidable nouvelle pour la Martinique. Elle rapproche nos deux destinations et ouvre aux voyageurs québécois un accès plus simple, plus rapide et plus inspirant vers nos paysages, notre culture et notre art de vivre. Cette ligne incarne de nouvelles promesses d'évasion, de découvertes et de rencontres. Nous sommes heureux d'accueillir encore plus de visiteurs du Québec et de partager avec eux toute la richesse de notre île. »

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal en 1987, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur la côte est américaine, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Sa flotte est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Légende photo : YUL-GDL

Photo 1: Les membres d'équipage du tout premier vol TS336 reliant Montréal à Guadalajara

Photo 2: Karl Brochu, Vice-Président Exploitation et Développement aérien chez ADM Aéroports de Montréal; Victor Treviño, Consul General du Mexique à Montreal; et Bernard Côté, directeur principal, communications de marque chez Transat, entourés par des membres de l'équipage d'Air Transat.





YQB-FDF

Photo 1: Selva Veragou, Directeur principal, programme futur chez Transat, Karine Roy-Camille, directrice adjointe Bureau des Amériques du Comité Martiniquais du Tourisme et Marc-André Bédard, vice-président -- Développement des affaires et technologies chez YQB.

Photo 2: Marc-André Bédard, vice-président -- Développement des affaires et technologies chez YQB; Maryne Maisonnave Coordinatrice Communication & RP du Comité Martiniquais du Tourisme; Karine Roy-Camille, directrice adjointe Bureau des Amériques du Comité Martiniquais du Tourisme; Emma Jeanne Bouchard, directrice, Développement aérien et commercial chez YQB; Selva Veragou, Directeur principal, programme futur chez Transat, accompagnés de l'équipage du tout premier vol TS696.



