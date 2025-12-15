MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société ») a confirmé aujourd'hui que son conseil d'administration (le « conseil »), en réponse à la demande de convocation formelle (la « demande de convocation ») présentée par l'actionnaire Financière Outremont inc. (l'« actionnaire requérant ») demandant à la Société de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires afin de voter sur certains changements proposés au conseil, a convoqué une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») le 10 mars 2026 (la « date de l'assemblée »). Le conseil reconnaît le droit des actionnaires de proposer des changements et accueille favorablement un dialogue constructif. L'assemblée est convoquée en réponse directe à la demande de convocation, tout en permettant à la Société de vaquer à ses affaires annuelles régulières de la manière la plus ordonnée et efficace possible.

À la suite de la réception de la demande de convocation, un comité spécial du conseil composé exclusivement d'administrateurs indépendants (le « comité spécial »), dont la majorité ne sont pas visés par la demande de convocation, a examiné et analysé la demande de convocation avec ses conseillers professionnels. À l'issue de délibérations approfondies, dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires de la Société et sur la recommandation du comité spécial, le conseil a fixé la date de l'assemblée sur la base de nombreuses considérations, dont les suivantes :

La date demandée par l'actionnaire requérant, soit le 6 février 2026, aurait obligé la Société à tenir deux assemblées des actionnaires rapprochées, portant sur des sujets qui se chevauchent, entraînant des duplications inutiles, des coûts supplémentaires ainsi qu'un risque de semer de la confusion et de la distraction parmi les actionnaires.





Tenir l'assemblée avant le 10 mars 2026 aurait exigé de la Société qu'elle consacre des ressources et du temps considérables à la préparation des documents requis pour l'assemblée dans un délai indûment raccourci au détriment des enjeux qui servent les intérêts de l'ensemble des actionnaires, compte tenu des priorités opérationnelles et stratégiques actuelles de la Société, et non seulement ceux de l'actionnaire requérant. La date de l'assemblée est par ailleurs conforme aux exigences réglementaires relatives à la préparation, au dépôt et à l'envoi des documents d'information complets à tous les actionnaires.





Vu l'actionnariat diversifié et largement réparti de la Société, fixer la date de l'assemblée à 22 jours ouvrables après la date demandée par l'actionnaire requérant est essentiel pour préserver l'équité envers l'ensemble des actionnaires. Bien que 22 jours ouvrables ne constituent pas une période très longue, pour un émetteur avec un actionnariat largement réparti, ce délai a un impact significatif pour assurer que tous les actionnaires disposent d'une possibilité équitable de recevoir, d'examiner et d'évaluer l'information qui sera transmise avant l'assemblée, et d'exercer leurs droits de vote de manière éclairée.





Le conseil estime ceci particulièrement important pour protéger les principes fondamentaux de la démocratie actionnariale dans les circonstances actuelles, où les actionnaires seront invités à prendre une décision claire sur la gouvernance future de Transat : la demande de convocation vise à destituer une majorité d'administrateurs indépendants et à les remplacer par des candidats associés à un seul actionnaire qui, sur la foi des documents publics, détient moins de 10 % des actions en circulation de Transat. Cette proposition conférerait un contrôle effectif du conseil sans qu'une prime de contrôle ne soit versée aux autres actionnaires et sans qu'un plan stratégique pour les activités de Transat ne soit communiqué publiquement.





La date de l'assemblée du 10 mars 2026 n'est que 22 jours ouvrables après la date demandée et seulement trois mois et demi après la demande de convocation, ce qui correspond aux pratiques raisonnables du marché.

Les administrateurs et l'équipe de direction de Transat demeurent engagés envers une gestion rigoureuse, une gouvernance disciplinée et la protection de tous les actionnaires, petits et grands. Le conseil estime également que les décisions concernant une compagnie aérienne cotée en bourse et d'importance stratégique pour le Québec devraient refléter les intérêts de l'ensemble des actionnaires, des employés, des voyageurs, des partenaires et des créanciers, plutôt que les ambitions d'un seul actionnaire. Le conseil demeure ouvert à un dialogue constructif avec tous les actionnaires, y compris l'actionnaire requérant, et continuera d'agir dans le meilleur intérêt de Transat et de l'ensemble des actionnaires.

Les actionnaires habilités à voter à l'assemblée recevront des renseignements détaillés sous la forme d'une circulaire de sollicitation de procurations avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires n'ont aucune mesure à prendre pour le moment.

À propos de Transat A.T. inc.

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. La flotte d'Air Transat est composée de nouveaux appareils parmi les plus écoénergétiques de leur catégorie. Établie à Montréal, Transat compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX : TRZ) www.transat.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives concernant la Société. Ces déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « anticiper », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « pouvoir », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projeter », « devoir », « serait », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris les références aux hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, des commentaires concernant les stratégies, les attentes, les opérations prévues ou les actions futures. Les déclarations prospectives, par leur nature, comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Pour plus d'information

Médias

Andréan Gagné

Directrice principale, Affaires publiques, communications et responsabilité d'entreprise

[email protected]

514 987-1616, poste 104071

Analystes financiers

Jean-François Pruneau

Chef de la direction financière

[email protected]

514-987-1660, poste 104567

SOURCE Transat A.T. Inc.