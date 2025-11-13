MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par Skytrax en 2025, enrichit son programme estival 2026 avec deux nouvelles liaisons sans escale au départ de Montréal : Dakar (DSS), au Sénégal, et Reykjavik (KEF), en Islande. La compagnie aérienne augmente également la fréquence de ses vols vers Valence (VLC) en Espagne, portée par la popularité de cette destination lancée à l'été 2025.

Nouveautés pour l'été 2026 : Montréal-Dakar et Montréal-Reykjavik (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

« C'est une grande fierté pour nous d'être la seule compagnie canadienne à relier le Canada à l'Afrique subsaharienne, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Ce nouveau vol entre Montréal et Dakar vient répondre à un lien fort : celui de la diaspora sénégalaise présente au Québec, et des voyageurs curieux de découvrir la richesse culturelle du Sénégal. En offrant une liaison sans escale, nous facilitons des voyages qui, jusqu'ici, nécessitaient de longues correspondances en Europe, tout en rapprochant deux cultures animées par l'ouverture, la chaleur et le partage. »

Le service exclusif vers Dakar sera proposé du 17 juin au 21 octobre 2026, à raison de deux vols par semaine les mercredis et samedis, répondant ainsi à la forte demande de la diaspora sénégalaise et ouvrant la voie à un tourisme culturel et balnéaire en pleine expansion.

Les vols vers Reykjavik seront offerts du 16 juin au 27 septembre 2026, avec jusqu'à deux fréquences hebdomadaires les mardis et dimanches, permettant de découvrir l'Islande, ses paysages spectaculaires, ses sources chaudes et ses activités de plein air.



Enfin, Air Transat ajoute une fréquence sur sa liaison vers Valence, du 16 juin au 8 septembre 2026. Pendant cette période, elle sera désormais opérée deux fois par semaine, les mardis et vendredi. Ce renforcement vient répondre à la popularité croissante de cette destination méditerranéenne lancée l'été dernier.

Avec désormais plus de 45 destinations internationales au programme pour l'été 2026, et d'autres nouveautés encore à venir, Air Transat poursuit sa mission d'offrir aux adeptes de voyages un monde de découvertes, portée par la flexibilité de sa flotte d'Airbus et près de 40 ans d'expertise dans le transport aérien.

Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc.

