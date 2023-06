La compagnie aérienne est à la tête du classement pour une cinquième fois

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Air Transat est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu, pour la cinquième fois, le titre de Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards de Skytrax.

Équipe Air Transat : Pierre-Olivier Lauret, pilote, Claudia Obed Larosilière, directrice de vol, Frédéric Nappert, spécialiste, systèmes et standards, Marc-Philippe Lumpé, chef des opérations, Stéphane Sanche, directeur de vol, Anupreet Kaur, superviseure, service en vol et Nicolas Sarganis, agent de bord (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

La cérémonie de remise de prix avait lieu ce matin lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, qui se déroulait au musée de l'Air et de l'Espace à Bourget, en France. Marc-Philippe Lumpé, chef des opérations d'Air Transat, et Frédéric Nappert, spécialiste, systèmes et standards d'Air Transat, accompagnés de membres du personnel navigant d'Air Transat, étaient présents afin de recevoir ce prix prestigieux.

« Recevoir cette distinction nous remplit d'une immense fierté, déclare M. Lumpé. Elle témoigne de la place unique que nous occupons auprès de nos passagères et passagers en plus de souligner le caractère exceptionnel de notre service et notre engagement envers l'excellence. Notre savoir-faire inégalé, qui place notre clientèle au centre de toutes nos décisions, nous permet de nous montrer à la hauteur de la confiance qu'elle nous accorde chaque jour. »

« J'aimerais exprimer ma gratitude envers l'ensemble de nos employé.e.s, dont l'engagement continu et le professionnalisme inébranlable constituent les éléments essentiels nous ayant valu cette reconnaissance des plus prestigieuses, mentionne Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. Recevoir ce prix pour la cinquième fois illustre leurs contributions exceptionnelles, qui sont au cœur de notre succès. »

« Nous félicitons Air Transat pour ce bel accomplissement, soit celui d'avoir été élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde pour la cinquième fois, ajoute Edward Plaisted, président-directeur général de Skytrax. Ce prix est une grande reconnaissance pour tout le personnel de première ligne d'Air Transat qui, de toute évidence, applique des normes rigoureuses afin d'obtenir le plus haut niveau de satisfaction client. »

Rappelons qu'Air Transat a remporté ce prix en 2012, 2018, 2019, 2021 et maintenant en 2023, en plus d'avoir remporté le prix de Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord en 2022.

À propos des World Airline Awards

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airlines Awards ont été introduits en 1999 afin de produire une étude réellement mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagers de compagnies aériennes afin de déterminer les gagnants des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont « les Oscars du secteur de l'aviation ».

Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et des droits d'entrée ou d'inscription ne sont pas exigés des compagnies aériennes. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite.

Le sondage, proposé en anglais, français, espagnol, russe, japonais et chinois, a été mené en ligne auprès des clients de septembre 2022 à mai 2023, des invitations étant aussi envoyées aux répondants du sondage de l'année précédente figurant dans la base de données du sondage.

Des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage 2022/2023 et 20,23 millions de participations admissibles ont été comptabilisées pour produire les résultats. Les participations au sondage sont contrôlées pour établir l'adresse IP et les informations de l'utilisateur, et toute participation en double, suspecte ou inadmissible est supprimée. Plus de 325 compagnies aériennes sont représentées dans les résultats finaux des prix.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagères et passagers aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales, américaines et canadiennes. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne loisirs pour la 13e année consécutive aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax (2012, 2018, 2019, 2021 et 2023)

2023) Meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax (2022)

