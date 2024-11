La compagnie annonce une nouvelle liaison sans escale entre Montréal et Valence

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 lors des World Airline Awards de Skytrax, dévoile avec fierté son programme de vols pour l'été 2025, marqué par l'ajout d'une nouvelle route exclusive : Montréal - Valence. Avec cette nouveauté, Air Transat consolide sa présence en Espagne, ajoutant une quatrième destination après Barcelone, Madrid et Malaga.

« L'ajout de Valence à notre programme estival, une liaison exclusive depuis l'Amérique et sans escale, témoigne de notre savoir-faire à offrir des options de voyage uniques et diversifiées, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus de Transat. Cette destination vient compléter l'amélioration de notre réseau vers le Transatlantique, le Sud et la Floride, ainsi que l'optimisation de la connectivité avec Porter Airlines, pour répondre aux attentes de notre clientèle »

Le programme estival 2025 d'Air Transat reflète la volonté de la compagnie de renforcer son offre sur des marchés clés. Au plus fort de la saison, elle proposera plus de 275 vols sans escale par semaine, desservant plus de 40 destinations depuis Montréal, Toronto et la ville de Québec.

Une offre long-courrier diversifiée en Europe, au Maroc et au Pérou

La compagnie proposera un total de 26 destinations transatlantiques l'été prochain. Depuis Montréal, une fréquence supplémentaire sera ajoutée pour les vols hebdomadaires à destination de Bâle-Mulhouse en Suisse et de Londres en Angleterre. Depuis Québec, l'ajout d'une fréquence vers Paris portera à cinq le nombre de vols sans escale par semaine. Du côté de Toronto, trois fréquences hebdomadaires vers Amsterdam seront ajoutées, permettant ainsi d'offrir un vol quotidien vers cette destination.

De plus, Air Transat continuera d'offrir des vols en long-courrier à destination de Lima au Pérou et Marrakech au Maroc. L'offre vers Lima sera bonifiée d'une fréquence hebdomadaire au départ de Montréal.

L'ajout de Valence en Espagne au départ de Montréal sera offert à raison d'une fréquence par semaine, les vendredis, et ce, du 20 juin au 3 octobre 2025. Cette nouvelle destination sera également accessible depuis d'autres villes canadiennes grâce à des vols de correspondances d'Air Transat ou de Porter Airlines.

Destination Au départ

de Montréal Au départ de

Québec Au départ de

Toronto AMSTERDAM - Pays-Bas



7 (+3) ATHÈNES - Grèce 4

4 BÂLE-MULHOUSE - Suisse 3 (+1)



BARCELONE - Espagne 7



BORDEAUX - France 6



BRUXELLES - Belgique 4



DUBLIN - Irlande



7 FARO - Portugal



2 GLASGOW - Écosse



7 LAMEZIA - Italie



1 LIMA - Pérou 2 (+1)

2 LISBONNE - Portugal 6

5 LONDRES - Angleterre 8 (+1)

14 LYON - France 7



MADRID - Espagne 4



MALAGA - Espagne 3



MANCHESTER - Angleterre



6 MARRAKECH - Maroc 2



MARSEILLE - France 7



NANTES - France 5



NICE - France 3



PARIS - France 14 5 (+1) 6 PORTO - Portugal 4

5 ROME - Italie 7

7 TOULOUSE - France 5



VALENCE - Espagne 1 (+1)



VENISE - Italie 2

2 ZAGREB - Croatie



4

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2024

Un réseau moyen-courrier optimisé vers le Sud

Pour la saison estivale, la compagnie aérienne proposera 11 destinations vers le Sud en moyen-courrier, offrant ainsi une large gamme d'options aux voyageuses et voyageurs en quête de soleil. De plus, la compagnie continuera d'optimiser ses liaisons vers le Sud afin d'améliorer son efficacité tout en garantissant une grande variété de choix pour ses passagères et passagers.

Plus précisément, une fréquence hebdomadaire sera ajoutée pour les vols de Montréal à Cancún au Mexique et Puerto Plata en République dominicaine. Depuis Toronto, les vols vers Montego Bay en Jamaïque et Varadero à Cuba seront également bonifiés d'une fréquence par semaine.

Destination Au départ de

Montréal Au départ

de Québec Au départ de

Toronto CANCÚN - Mexique 9 (+1) 1 7 CAYO COCO - Cuba 3



HOLGUIN - Cuba 3

2 LIBERIA - Costa Rica 2



MONTEGO BAY - Jamaïque 2

3 (+1) PORT-AU-PRINCE - Haïti 1



PUERTO PLATA - République dominicaine 3 (+1)

2 PUNTA CANA - République dominicaine 7 1 7 SAMANA - République dominicaine 1



SANTA CLARA - Cuba 1

1 VARADERO - Cuba 4

3 (+1)

Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2024

Pour les adeptes de la Floride

Air Transat maintient ses liaisons vers ses deux destinations phares en Floride : Fort Lauderdale, accessible au départ de Montréal et Québec, et Orlando, desservie depuis Montréal. Pour répondre à la popularité grandissante d'Orlando, la compagnie proposera quatre fréquences hebdomadaires supplémentaires vers cette destination. De plus, deux fréquences de vols seront proposées lors de certaines journées, offrant ainsi plus de flexibilité pour les voyageuses et voyageurs.

Destination Au départ

de Montréal Au départ de

Québec FORT LAUDERDALE - Floride 7 1 ORLANDO - Floride 10 (+4)



Nombre de fréquences hebdomadaires au plus fort de la saison et variations en comparaison avec 2024

Une connectivité accrue

Grâce à sa coentreprise avec Porter Airlines, les passagères et passagers provenant d'une vingtaine de villes canadiennes auront facilement accès au réseau d'Air Transat via un vol de correspondance. De plus, Air Transat assure sa connectivité entre Montréal et Toronto avec deux vols quotidiens. Aussi, la compagnie maintiendra au moins cinq fréquences hebdomadaires entre Montréal et Québec, afin de faciliter l'accès aux destinations internationales pour les adeptes de voyages en provenance de la Capitale-Nationale.

Les voyageuses et voyageurs qui volent sur les ailes d'Air Transat profitent de plus de 37 ans d'expérience et d'une expertise maintes fois primée qui lui a valu six fois le titre de Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde selon Skytrax. À bord, elles et ils bénéficient d'un service chaleureux, que ce soit en Classe Économie ou en Classe Club, avec des options tarifaires adaptées à tous les besoins. De plus, Air Transat se distingue par sa fiabilité et la fréquence de ses départs ponctuels, assurant ainsi une expérience de voyage aussi agréable qu'abordable.

