MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 par Skytrax, dévoile une série d'ajouts majeurs à son réseau pour l'été 2026. Au cœur de ces nouveautés : le lancement de liaisons transatlantiques exclusives telles que Québec-Marseille, Ottawa-Londres-Gatwick, en plus de l'annualisation de plusieurs routes vers des destination Sud au départ de Montréal, Québec et Toronto.

Ces développements s'inscrivent dans la stratégie d'Air Transat d'élargir sa présence en Europe, en Amérique latine et aux Caraïbes, tout en offrant une flexibilité accrue et des options de voyage toujours plus diversifiées.

« Notre été 2026 s'annonce déjà exceptionnel, lance Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Nous accélérons notre croissance à Québec, ouvrons une première liaison transatlantique depuis Ottawa et multiplions les connexions vers l'international. Ce n'est que le début d'une saison pleine de nouveautés. »

Les nouveautés au départ de Québec

Du 21 mai au 8 octobre 2026, Air Transat proposera un vol sans escale hebdomadaire entre Québec et Marseille, opéré les jeudis. Cette nouvelle liaison exclusive ouvre une porte d'entrée unique vers le sud de la France et vient compléter la populaire liaison Québec-Paris. De plus, la nouvelle desserte Québec-Fort-de-France, qui débutera le 14 décembre 2025, sera prolongée à l'été à raison d'un vol hebdomadaire le lundi, donnant un accès à la Martinique toute l'année.

Les nouveautés au départ d'Ottawa

Pour la première fois, Air Transat offrira des vols transatlantiques sans escale depuis Ottawa avec une liaison exclusive vers Londres-Gatwick à compter du 15 mai 2026, opérée 3 fois par semaine, les vendredis, dimanches et mardis. De plus, une nouvelle liaison Ottawa-Montréal, offerte du 5 mai au 23 octobre 2026, permettra aux voyageuses et voyageurs de la capitale canadienne d'accéder encore plus facilement au reste du réseau de destinations d'Air Transat. Ce développement s'appuie également sur la croissance du réseau de Porter Airlines, partenaire d'Air Transat, qui consolide Ottawa comme plaque tournante clé dans l'est du Canada. Ensemble, les deux transporteurs renforcent l'accessibilité internationale de la capitale canadienne tout en offrant aux voyageurs une expérience de correspondance fluide et pratique.

Annualisation de routes Sud au départ de Montréal et Toronto

À compter de l'été 2026, Air Transat prolongera à l'année plusieurs routes saisonnières populaires :

Routes Nombre de vols Jours d'opération Montréal (YUL) - Carthagène (CTG) - Medellin (MDE)* 1 vol/semaine Jeudis Montréal (YUL) - Pointe-à-Pitre (PTP) 2 vols/semaine Mardis et samedis Montréal (YUL) - San José (SJO) 2 vols/ semaine Lundis et vendredis Toronto (YYZ) - Carthagène (CTG) - Medellín (MDE) 1 vol/semaine Mercredis

*Nouvelle liaison

Parmi les annualisations, notons la liaison Montréal-Carthagène (YUL-CTG), qui sera désormais opérée à l'année et prolongée jusqu'à Medellín (MDE). Ce service s'inspire du modèle de la future route Toronto-Carthagène-Medellín, qui sera inaugurée le 2 novembre prochain et également annualisée. Ensemble, ces liaisons offrent aux voyageuses et voyageurs une combinaison unique entre les plages ensoleillées de la côte caraïbe et l'effervescence culturelle et urbaine de Medellín.

Les vols mentionnés sont disponibles pour réservation dès maintenant. D'autres développements seront annoncés dans les prochaines semaines dans le cadre du déploiement du programme estival 2026.

