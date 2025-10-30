MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Air Transat, élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2025 par Skytrax, enrichit son programme estival 2026 avec une nouvelle liaison sans escale entre Montréal (YUL) et Agadir (AGA). Cette ouverture vient renforcer la présence d'Air Transat au Maroc et répond à la forte demande des voyageuses et voyageurs loisirs et de la communauté marocaine du Québec.

« Le Maroc est plus que jamais en vogue, autant pour ses paysages et sa richesse culturelle que pour les liens de diaspora qui unissent nos deux régions, souligne Sebastian Ponce, chef de la direction des revenus chez Transat. Avec ce vol sans escale vers Agadir, nous offrons une liaison simple, rapide et conviviale, fidèle à la promesse d'Air Transat : rendre les voyages inspirants, sans compromis sur l'expérience. »



Située sur la côte atlantique du Maroc, Agadir est une station balnéaire réputée pour ses longues plages et son hospitalité. Ce nouveau service vient compléter naturellement Marrakech, déjà desservie par Air Transat, et fera de la compagnie le seul transporteur d'Amérique du Nord à relier directement Agadir.



Cette liaison, opérée chaque vendredi du 12 juin au 23 octobre 2026 à bord d'un Airbus A321LR, s'adresse autant aux vacancières et vacanciers en quête de soleil qu'aux membres de la communauté marocaine souhaitant retrouver leurs proches.

Hausse de fréquence sur des routes transatlantiques clés

Pour soutenir la demande, Air Transat augmente également la fréquence de plusieurs routes transatlantiques de son réseau. Ces ajouts viendront améliorer les correspondances avec le réseau de son partenaire Porter Airlines, renforçant ainsi la connectivité via Toronto.

Route Nouvelle fréquence* Toronto (YYZ) - Berlin (BER) 3 vols/semaine (+1) Toronto (YYZ) - Lima (LIM) 3 vols/semaine (+1) Toronto (YYZ) - Istanbul (IST) 3 vols/semaine (+1)

*Nombre de vols au plus fort de la saison et variations versus l'année précédente.

Ces vols sont disponibles à la réservation dès maintenant. D'autres nouveautés pour l'été 2026 seront annoncées prochainement.

