Air Canada suspend ses vols à destination de Beijing et Shanghai

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui, après que le gouvernement du Canada a recommandé d'éviter les voyages non essentiels en Chine continentale, que la Société suspend temporairement, du 30 janvier au 29 février 2020, tous ses vols directs à destination de Beijing et de Shanghai.

Les derniers vols d'Air Canada au départ du Canada partiront aujourd'hui et reviendront de Beijing et de Shanghai demain 30 janvier 2020. Les voyageurs touchés seront prévenus et se verront offrir des options, notamment des places à bord de vols exploités par d'autres transporteurs lorsque ce sera possible, ou un remboursement complet. Air Canada déplore cette situation et présente ses excuses pour les sérieux bouleversements que cette mesure pourrait avoir sur les plans de voyage de ses clients.

Air Canada va continuer de surveiller étroitement cette situation en évolution, en consultation avec l'Agence de santé publique du Canada, Transports Canada et Affaires mondiales Canada, et elle ajustera son horaire en conséquence.

La Société assure actuellement des vols directs à destination de Beijing et de Shanghai au départ de Toronto, de Montréal et de Vancouver.

