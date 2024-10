La convention collective reconnaît la contribution des pilotes et jette les bases pour la croissance de la société aérienne

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Air Canada a déclaré aujourd'hui se réjouir du résultat du résultat du vote de ses quelque 5 200 pilotes représentés par l'Air Line Pilots Association (ALPA), en faveur d'une nouvelle convention collective entre la société aérienne et l'ALPA.

Logo de Air Canada (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes très heureux de l'approbation de cette nouvelle convention collective par notre groupe de pilotes, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Il s'agit d'un accord avantageux pour les deux parties, grâce auquel nos pilotes continueront d'être les mieux payés au Canada et profiteront des améliorations qu'ils demandaient en matière d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Par ailleurs, l'accord donne à notre Société la souplesse dont elle a besoin, tout en lui permettant de créer un cadre pour sa croissance future et celle de son réseau. Nous avons hâte de travailler avec nos pilotes dans le cadre de ce partenariat renouvelé. »

La convention collective de quatre ans, qui sera appliquée rétroactivement au 30 septembre 2023, régit plus de 5 200 pilotes d'Air Canada et d'Air Canada Rouge. Elle permet de maintenir la position des pilotes d'Air Canada à titre de pilotes les mieux payés dans le transport aérien commercial au Canada, tout en donnant à la Société la stabilité et la souplesse dont elle a besoin pour poursuivre sa stratégie de croissance.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]