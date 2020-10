Le salon Feuille d'érable de l'aéroport international de Calgary YYC accueillera les clients admissibles dès le 15 octobre

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui la réouverture de son salon Feuille d'érable à l'aéroport international de Calgary YYC le 15 octobre 2020, où elle applique ses mesures de biosécurité de pointe comprenant de nouveaux protocoles améliorés pour le bien-être des clients et des employés. Dans le but de soutenir les entreprises locales, le salon Feuille d'érable, ouvert quotidiennement aux clients admissibles prenant des vols intérieurs, met en valeur les produits de Calgary et du Canada.

« Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau les clients admissibles dans notre salon Feuille d'érable à l'aéroport international de Calgary YYC, a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, à Air Canada. Nous appliquons à notre salon de Calgary nos mesures de biosécurité de pointe déjà en place dans nos salons de Toronto et de Vancouver afin de garantir la sécurité des clients et des employés. Ces mesures comprennent la pulvérisation électrostatique, qui s'inscrit dans nos procédures de nettoyage considérablement rehaussées visant à procurer à tous une plus grande tranquillité d'esprit, et de nouveaux procédés sans contact, comme la possibilité de commander un repas, préparé individuellement ou préemballé, directement depuis votre siège à partir de votre téléphone intelligent. »

« Pour marquer la réouverture de notre salon Feuille d'érable, nous lançons un vin vedette trié sur le volet par notre sommelière Véronique Rivest; le "Coup de cœur de Véronique," sera dorénavant offert dans tout le réseau de salons et la sélection sera renouvelée régulièrement. Son premier produit de prédilection est un CedarCreek Estate Winery Chardonnay 2018, un vin canadien de la vallée de l'Okanagan. Autre nouveauté, les clients disposent désormais dans le même salon d'options de repas élaborées par trois de nos réputés chefs canadiens, le chef David Hawksworth, le chef Antonio Park et le chef Jérôme Ferrer, qui rendent hommage aux ingrédients locaux et soutiennent les fournisseurs d'ici. Nous avons également le grand plaisir d'offrir à nos clients la célèbre crème glacée artisanale du Village Ice Cream, un délice pour les papilles fabriqué à Calgary », a conclu M. Yiu.

« La réouverture du salon Feuille d'érable d'Air Canada à Calgary prouve à quel point nos partenaires et nous-mêmes repensons ces importants espaces selon des mesures d'hygiène et de sécurité à l'avant-garde de l'industrie, a indiqué Chris Miles, vice-président, Opérations et Infrastructure, de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Avec ces mesures, conjuguées à notre programme #VoyagezensantéYYC -- qui vient d'obtenir l'Airport Health Accreditation du Conseil international des aéroports -- nos passagers ont l'assurance que dès leur arrivée à YYC, à chaque étape, contrôle de sûreté, séjour au salon Feuille d'érable et embarquement, nos partenaires et nous-mêmes avons mis tout en œuvre pour rendre leur voyage sécuritaire. »

Mesures de biosécurité multidimensionnelles

L'expérience au salon Feuille d'érable d'Air Canada intègre plusieurs mesures de biosécurité multidimensionnelles destinées à préserver la santé et la sécurité de tous. Ces mesures comprennent entre autres : le port obligatoire du couvre-visage pour les clients et les employés, des panneaux de plastique acrylique aux comptoirs d'accueil, de la nourriture préemballée et certaines modifications au service de boissons assuré par nos employés. De plus, afin de mieux protéger les clients, les préposés nettoient continuellement les sièges du salon et les salles de toilettes, et le processus est intensifié grâce à l'utilisation de pulvérisateurs électrostatiques et de désinfectants du même type que ceux employés dans les hôpitaux. Les nouveaux services du salon se composent de plusieurs fonctionnalités sans contact, notamment la mise à disposition de tous les journaux et magazines en format numérique au moyen de l'application PressReader et notre application de commande à partir du menu en ligne @ la table d'Air Canada, qui permet aux clients de commander des collations chaudes depuis leur siège simplement en lisant un code QR à l'aide de leur téléphone intelligent ou en approchant celui-ci de l'étiquette à puce CCP.

Menu d'inspiration locale, crème glacée artisanale

Le menu d'inspiration locale est offert toute la journée. Il propose des mini burgers de bœuf de l'Alberta et un burrito déjeuner de l'Ouest, en plus des plats créés par le groupe de renommés chefs canadiens d'Air Canada, dont la soupe à la courge musquée du chef Hawksworth, la panna cotta du chef Ferrer et la tartinade au saumon fumé avec bagels croustillants ainsi que le roulé de crevettes nordiques canadiennes du chef Park. En outre, le salon Feuille d'érable de Calgary servira la crème glacée du Village Ice Cream de Calgary, fabriquée depuis 2012 à la main à partir des meilleurs ingrédients.

Produits de soins pour la peau de qualité supérieure

Aux salons Feuille d'érable pour les vols intérieurs de ses plaques tournantes comme au salon de Londres Heathrow, Air Canada veille au bien-être de la clientèle dans les moindres détails et a retenu à ce propos la luxueuse gamme de produits de soins pour la peau de la marque Molton Brown. D'abord au salon Feuille d'érable de Calgary, les clients pourront désormais profiter de savons et de lotions pour les mains haut de gamme durant leur visite.

Les salons Feuille d'érable à l'aéroport Toronto-Pearson (porte d'embarquement D), à l'aéroport international de Vancouver (côté des vols intérieurs) et à l'aéroport international de Calgary sont rouverts. Air Canada continue d'évaluer différentes solutions sans contact et de nouvelles initiatives de biosécurité à même de rehausser la sécurité des voyages.

