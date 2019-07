Air Canada rétablira l'horaire complet de ses vols en Inde

« Nous sommes très heureux de reprendre nos vols quotidiens sans escale Toronto-Delhi, à temps pour les célébrations de Divali, et de disposer de capacité supplémentaire pour répondre à la demande prévue. Avec le retour à la normale de nos vols pour Delhi et le rétablissement de notre service saisonnier pour Mumbai cet automne, nous démontrons clairement notre engagement à long terme à l'égard de ce marché très dynamique de l'Inde. Nous avons hâte d'exploiter l'horaire complet de nos vols en Inde », a indiqué Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau, à Air Canada.

« La reprise des vols sans escale d'Air Canada est un développement fort bienvenu, a déclaré Kasi Rao, président et chef de la direction du Conseil de commerce Canada-Inde. Étant donné l'activité commerciale grandissante entre le Canada et l'Inde, cette desserte sans escale d'Air Canada représente un élément très important de rapprochement des communautés d'affaires des deux pays, sans compter la hausse de trafic aérien attribuable aux touristes, étudiants, familles et expéditeurs de fret. »

Les vols Toronto-Delhi seront d'abord assurés par 787 DreamlinerMD de Boeing. Ensuite, la capacité de cette liaison sera augmentée à compter du 27 octobre en y affectant le 777-300ER, un appareil de 400 places proposant la classe primée Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique.

La liaison saisonnière Toronto-Mumbai d'Air Canada sera exploitée quatre fois par semaine du 27 octobre 2019 au 28 mars 2020 par 777-200LR de Boeing.

Air Canada offrira jusqu'à 18 vols par semaine, reliant commodément une multitude de villes en Amérique du Nord et Delhi via Toronto ou Vancouver, ainsi que Mumbai via Toronto. Tous les vols seront assurés par un équipage multilingue, et le système de divertissements à bord, installé à tous les sièges, proposera des films dans plusieurs langues. Par ailleurs, en voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada. En outre, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de services prioritaires, de l'accès aux salons Feuille d'érable et d'autres avantages.

Numéro de vol Départ Arrivée Jours du vol AC42 Toronto-Delhi YYZ à 22:10 DEL à 21:35 Service quotidien AC43 Delhi-Toronto DEL à 00:10 YYZ à 05:05 Service quotidien AC44 Vancouver-Delhi YVR à 01:15 DEL à 03:50 Service quotidien AC45 Delhi-Vancouver DEL à 05:55 YVR à 07:30 Service quotidien AC46 Toronto-Mumbai YYZ à 20:45 BOM à 22:10 Lun., mer., ven., dim. AC47 Mumbai-Toronto BOM à 23:45 YYZ à 05:25 Lun., mar., jeu., sam.

À propos d'Air Canada

