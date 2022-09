OHS Canada et Talent Canada, deux médias nationaux de premier plan qui publient du contenu pertinent pour les lieux de travail, décernent à Air Canada des prix dans les catégories Culture de la santé et sécurité au travail et Meilleure utilisation de la technologie en matière de sécurité

À l'attention des rédacteurs en chef : Vidéo présentant des employés commentant les prix OHS Honours disponible ici.

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a été reconnue pour sa culture qui accorde la priorité à la sécurité et pour son utilisation novatrice de la technologie afin de promouvoir la sécurité sur le lieu de travail. Les prix ont été décernés à la Société à l'occasion des OHS Honours, un événement qui souligne l'excellence en matière de santé et sécurité au travail partout au Canada, dans les catégories Culture de la santé et sécurité au travail et Meilleure utilisation de la technologie en matière de sécurité.

Air Canada remporte des prix pour sa culture et sa technologie en matière de santé et sécurité au travail aux OHS Honours (Groupe CNW/Air Canada)

« Je suis très heureux qu'Air Canada ait remporté les prix de la culture et de la technologie en matière de santé et sécurité au travail aux OHS Honours, et je suis particulièrement fier que nos employés de tous les échelons aient fait de la sécurité la pierre angulaire de leur lieu de travail, a déclaré Samuel Elfassy, vice-président - Sécurité, d'Air Canada. Ces prix montrent que l'approche novatrice que nous avons adoptée pour élaborer des solutions technologiques simples et efficientes en vue de mobiliser notre main-d'œuvre et améliorer l'efficacité en matière de santé et sécurité au travail a porté ses fruits. La sécurité fait partie de nos valeurs fondamentales et elle est au cœur de toutes les décisions et actions que nous prenons. Pour une société aérienne, la marque de reconnaissance ou le prix le plus prestigieux sont ceux accordés pour son engagement à l'égard de la sécurité. »

Monsieur Elfassy a par ailleurs été admis au tout nouveau temple de la renommée de OHS Canada, qui reconnaît les professionnels canadiens de la santé et sécurité au travail qui ont fait preuve d'excellence tout au long de leur carrière, et qui se dévouent pour assurer la santé et la sécurité au travail en faisant preuve de leadership, en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

« Nous avons reçu un nombre record de candidatures pour les OHS Honours de 2022, ce qui a rendu plus difficile que jamais le travail du jury, a affirmé Todd Humber, rédacteur en chef de OHS Canada et de Talent Canada. Notre équipe a été très impressionnée par le travail qu'accomplit Air Canada pour s'assurer que ses employés retrouvent leur famille en toute sécurité à la fin de leur journée. Cet engagement à l'égard de la santé et de la sécurité de son personnel doit être imité et célébré. »

Les prix OHS Honours sont remis chaque année à Toronto. Les gagnants sont sélectionnés par les rédacteurs et les éditeurs de OHS Canada et de Talent Canada en fonction de critères rigoureux et de vérifications des faits. Le prix dans la catégorie Culture de la santé et sécurité au travail est décerné à des organisations qui apportent un changement positif dans la santé et sécurité au travail à tous les échelons et démontrent une transition collective de la direction et du personnel vers l'excellence à cet égard. Le prix dans la catégorie Meilleure utilisation de la technologie en matière de sécurité est quant à lui décerné aux organisations qui ont employé la technologie pour réduire les blessures et sauver des vies.

À propos d'Air Canada

