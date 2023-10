Air Canada propose pour la toute première fois à bord de ses appareils des productions originales Audible, dont des livres audio et des balados, qu'elle destine à sa clientèle du monde entier

Cette collaboration avec un fournisseur de premier plan de contenu audio de qualité marque le plus récent investissement de la société aérienne dans son expérience client primée

Le nouveau contenu d'Audible vient enrichir le système de divertissements à bord sans égal d'Air Canada dans de nombreuses catégories comme les sports, les documentaires criminels, la programmation familiale ou les comédies

Depuis l'année dernière, la société aérienne a doublé le contenu de son système de divertissements à bord, avec plus de 2 500 heures de films, de séries télé, de musique et de balados

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Air Canada est devenue aujourd'hui la première société aérienne à proposer des productions originales Audible canadiennes, dont des livres audio, des balados et bien plus, par le truchement de son système de divertissements à bord, élargissant ainsi son offre de produits primée. Grâce à des contenus audio dynamiques et de grande qualité, Audible offre aux clients d'Air Canada des divertissements à bord immersifs propices à la détente pendant leur vol. Cette collaboration marque le plus récent investissement d'Air Canada dans l'offre sans égale de divertissements à bord proposée à sa clientèle mondiale.

Air Canada est devenue aujourd’hui la première société aérienne à proposer des productions originales Audible canadiennes, dont des livres audio, des balados et bien plus, par le truchement de son système de divertissements à bord. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes heureux d'annoncer que, dans le cadre de l'enrichissement continu de l'offre de divertissements à bord pour nos clients, Audible est la plus récente marque mondiale à s'associer à Air Canada, a déclaré John Moody, directeur général - Conception des produits d'Air Canada. Le divertissement est un élément important de l'expérience à bord. Compte tenu de l'intérêt croissant pour la formule audio, l'ajout d'articles et d'entretiens inspirants et intéressants en format audio vient enrichir la gamme diversifiée de contenus qu'offre notre programmation sans égale. »

« Audible s'engage à offrir une expérience d'écoute exceptionnelle à ses clients du monde entier, y compris pendant leurs voyages d'affaires ou d'agrément, a déclaré Georgia Knox, directrice nationale d'Audible pour le Canada. Grâce à notre collaboration avec Air Canada, nous pouvons inspirer, divertir et informer plus d'auditeurs que jamais pendant leurs voyages. Les voyageurs auront accès à une liste exhaustive de contenus, dont une sélection de productions originales Audible canadiennes que nous concevons en faisant appel aux jeunes talents prometteurs de même qu'à certains des plus grands noms au pays. »

Au départ, cette collaboration permet d'ajouter quelque 160 heures de productions originales Audible, dont des livres audio et des balados, aux plus de 2 500 heures de divertissements à bord - au-delà de 420 films, 1 000 émissions de télévision, 130 albums de musique, des balados et bien plus encore - qu'offre actuellement la société aérienne. Cette gamme intéressante de nouveaux contenus d'Audible et qu'on retrouve désormais à bord des appareils d'Air Canada équipés du système de divertissements à bord a de quoi plaire à tous : sports, documentaires criminels, famille, bien-être, action et aventure, comédies et bien plus encore. Le catalogue comprend un large éventail de contenu canadien en français et en anglais. Voici quelques-uns des titres proposés : Sidney Crosby : l'année recrue, Roudoudous en Laponie, Main basse sur le monde, Seven Truths, Women Talking, et bien plus encore, avec de nouveaux titres à venir. Audible offre également l'abonnement sans frais pendant deux mois aux clients d'Air Canada afin qu'ils puissent poursuivre leur écoute à la maison ou durant leur prochain voyage.

Le partenariat d'Air Canada avec Audible fait suite aux récentes améliorations apportées par la société aérienne à ses options de divertissements à bord, dont l'ajout de productions originales acclamées par les critiques et de contenu familial amusant. En mai, Air Canada a commencé à offrir gratuitement des services de messagerie texte aux membres Aéroplan du monde entier qui prennent place à bord de ses appareils dotés de la technologie Wi-Fi, y compris sur les vols d'Air Canada Rouge et d'Air Canada Express. En novembre dernier, Air Canada est devenue le seul transporteur au pays à offrir le service canadien de télévision en direct, avec des chaînes en français et en anglais, offrant ainsi aux clients la possibilité d'encourager leurs équipes sportives préférées dans des événements sportifs mondiaux diffusés en temps réel ou de prendre connaissance des nouvelles en direct pendant un vol.

L'excellence des produits d'Air Canada a été récompensée par plusieurs prix prestigieux cette année. Air Canada a notamment été nommée Meilleur transporteur familial du monde par Skytrax et Meilleur transporteur aérien pour les divertissements à bord par le magazine Global Traveler pour la cinquième année d'affilée. L'Airline Passenger Experience Association (APEX) a également remis à Air Canada le prix du choix du public voyageur dans la catégorie Meilleurs divertissements à bord en Amérique du Nord, en plus de lui octroyer la Cote cinq étoiles pour 2024 dans la catégorie sociétés aériennes internationales, établie à partir de la rétroaction des clients, et ce, pour la cinquième fois en six ans.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos d'Audible

Audible, Inc., une filiale d'Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), est un créateur et un fournisseur leader de récits audio de qualité, qui offre à ses clients une nouvelle façon d'embellir et d'enrichir leur vie tous les jours. Le contenu d'Audible.ca comprend plus de 630 000 livres audio, balados et productions originales. Audible compte des millions de membres dans le monde, abonnés à l'un de ses 10 services localisés conçus pour les clients d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Inde, d'Italie, du Japon, d'Espagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Les membres d'Audible téléchargent près de 4 milliards d'heures de contenu par an, qu'ils écoutent sur un large éventail d'appareils compatibles.

À l'intention des médias :

