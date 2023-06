Air Canada est la première à remporter ce nouveau prix mondial du Meilleur transporteur familial

Meilleur transporteur aérien au Canada

Meilleur personnel au sol et à bord au Canada

Meilleur transporteur à faibles coûts au Canada pour Air Canada Rouge

MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Air Canada a été reconnue comme le Meilleur transporteur familial aux World Airline Awards de Skytrax de 2023, présentés au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris. En plus d'avoir été nommée Meilleur transporteur aérien au Canada, la Société a vu ses employés remporter le prix du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, et Air Canada Rouge déclarée Meilleur transporteur aérien à faibles coûts au Canada.

Air Canada a été reconnue comme le Meilleur transporteur familial aux World Airline Awards de Skytrax de 2023, présentés au Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris. (Groupe CNW/Air Canada)

« Ces prix reconnaissent la position d'Air Canada comme chef de file de l'industrie au Canada et dans le monde. Les véritables gagnants sont toutefois nos employés, qui travaillent chaque jour sans relâche pour prendre soin de nos clients et les amener à destination en toute sécurité, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Je remercie nos employés pour leur dévouement, et je remercie également nos clients qui ont reconnu leur travail en participant au sondage sur la satisfaction de la clientèle mené en 2023 par Skytrax, qui a recueilli plus de 20 millions de réponses dans le monde. »

Parmi les prix décernés à Air Canada lors de cette cérémonie se trouve le nouveau prix mondial du Meilleur transporteur familial. Skytrax a loué le travail d'Air Canada concernant les politiques d'attribution des places adaptées aux familles, les zones d'enregistrement réservées aux familles, l'embarquement prioritaire, les repas pour enfants, les articles, jouets et trousses d'activités pour enfants, les divertissements à bord adaptés aux enfants, les bagages enregistrés sans frais et les politiques relatives aux poussettes et aux nacelles pour bébé , ainsi que la qualité de l'assistance fournie par le personnel au sol et par le personnel de cabine pendant le voyage.

« Nous sommes ravis de recevoir le tout premier prix Skytrax du Meilleur transporteur familial, a ajouté M. Rousseau. Air Canada est fière de réunir les familles et les êtres chers grâce à des voyages qui donnent lieu à des célébrations et à des souvenirs inoubliables. Nous continuons à mettre en place d'autres initiatives axées sur la famille au moyen de nos produits et services à bord et du partage familial Aéroplan, et nous nous réjouissons d'accueillir encore plus de familles à bord dans l'ensemble de notre réseau mondial. »

À propos des World Airline Awards de Skytrax

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airlines Awards ont été introduits en 1999 afin de produire une étude réellement mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagers de transporteurs aériens afin de déterminer les gagnants des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont les Oscars du secteur de l'aviation. Le sondage, proposé en français, anglais, espagnol, russe, japonais et chinois, a été mené en ligne auprès des clients de septembre 2022 à mai 2023. Des invitations ont aussi été envoyées aux répondants du sondage de l'année précédente figurant dans la base de données du sondage. Des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage 2022/2023 et 20,23 millions de participations admissibles ont été comptabilisées pour produire les résultats. Les participations au sondage sont contrôlées pour établir l'adresse IP et les informations de l'utilisateur, et toute participation en double, suspecte ou inadmissible est supprimée. Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et des droits d'entrée ou d'inscription ne sont pas exigés des transporteurs aériens. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]