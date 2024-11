MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Air Canada a été nommée Meilleur transporteur aérien au monde desservant l'Amérique du Nord aux World Travel Awards, ce qui reflète son engagement pour l'excellence.

« Nous sommes ravis que l'industrie du voyage reconnaisse, par ce vote aux World Travel Awards, l'excellence d'Air Canada à l'échelle internationale », a indiqué Lisa M. Pierce, vice-présidente - Ventes mondiales et Vacances Air Canada. « Je tiens d'ailleurs à remercier nos plus de 39 000 employés dévoués qui assurent le transport des voyageurs en toute sécurité et qui, chaque jour, partout dans le monde, offrent un excellent service clientèle. Je m'en voudrais enfin de ne pas souligner la confiance et le soutien que nous accorde notre fidèle clientèle. »

Le réseau Star Alliance, dont Air Canada est membre cofondateur, a quant à lui reçu le titre de Meilleure alliance de transporteurs aériens au monde lors de la cérémonie à Madère, au Portugal.

Les World Travel Awards soulignent et célèbrent l'excellence dans différents secteurs du voyage, du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Les gagnants sont sélectionnés au moyen d'un sondage mondial qui fait appel à de hauts dirigeants qualifiés du secteur du voyage et à des acheteurs de voyages pour consommateurs.

Cette marque s'ajoute aux distinctions internationales qu'Air Canada a reçues cette année pour ses produits et services à l'avant-garde de l'industrie, notamment :

