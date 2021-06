Les clients peuvent transmettre facilement et de manière sûre le détail de leurs tests et vaccinations à l'aide de la technologie d'Amadeus

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW/ - Air Canada met à l'essai une nouvelle solution numérique, accessible depuis son application mobile, qui permet aux clients de numériser, téléverser et vérifier de manière sûre les résultats de leurs tests de dépistage de la COVID-19. Avec cette fonction, les voyageurs peuvent facilement valider leur conformité aux exigences sanitaires gouvernementales pour les voyages avant d'arriver à l'aéroport. Air Canada a mis au point cette solution avec le soutien d'Amadeus, un chef de file mondial dans les technologies de voyage. Initialement, la solution sera accessible à compter du 29 juin uniquement pour les vols depuis Francfort à destination de Toronto et de Montréal, mais le transporteur prévoit la déployer dans l'ensemble de son réseau dans le courant de l'été, selon les résultats de l'essai, et intégrer de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux clients de valider au préalable leurs preuves de vaccination.

« Comme les déplacements reprennent partout dans le monde, nous sommes fiers d'appuyer les protocoles gouvernementaux en matière de santé visant à protéger les passagers et les collectivités, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique, d'Air Canada. Quand cette nouvelle fonction d'Amadeus sera entièrement déployée, les clients pourront soumettre aisément et de manière sûre leurs résultats de tests de dépistage de la COVID-19 et leur carnet de vaccination virtuel, aux fins de la vérification avant le vol. La prévalidation de ces documents simplifiera l'expérience aux aéroports. Ce n'est qu'une des nombreuses façons employées par Air Canada lui permettant de rehausser l'expérience client par des services de voyage sans contact. Ce nouveau service s'ajoute à notre portail d'information sur la COVID-19, qui fournit des renseignements détaillés sur les exigences de voyage et les tests de dépistage à la page aircanada.com/covid19. »

En ce qui concerne l'essai au départ de Francfort, qui commencera le 29 juin 2021, la nouvelle solution mobile acceptera les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 par PCR effectués par les laboratoires CENTOGENE, en Allemagne. L'utilisation de la nouvelle fonction de la part des clients est facultative. Pour les utilisateurs :

Il n'est pas nécessaire de télécharger une application, car un lien pour soumettre les documents s'affichera dans l'application mobile Air Canada ou sur la version mobile du site Web pendant l'enregistrement.





Dans les 24 heures qui précèdent le départ, les clients qui s'enregistrent sur leur mobile peuvent soumettre de manière sûre les résultats de leur test en balayant un code QR du résultat de test du laboratoire CENTOGENE.





Les clients recevront ensuite un message de vérification du test et pourront ainsi traverser l'aéroport et procéder à l'embarquement sans autre formalité relative à la validité de leurs documents de santé.





Les clients doivent apporter leurs documents originaux et les conserver avec eux pendant toute la durée de leur voyage.

La nouvelle fonction est basée sur Traveler ID d'Amadeus, qui automatise la vérification des documents des voyageurs afin d'atténuer les inconvénients des files d'attente. Des fonctionnalités permettant de gérer les résultats de tests de dépistage effectués par d'autres laboratoires de même qu'un carnet de vaccination virtuel seront intégrées. Pour la commodité des clients, la nouvelle solution fournit aussi des renseignements sur les exigences sanitaires d'entrée du pays de destination. Elle est conçue pour être compatible avec d'autres applications de passeport santé en cours de développement dans le monde entier.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: Renseignements : [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com