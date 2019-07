Air Canada lance un service quotidien sans escale assuré toute l'année entre Calgary et Terrace, et augmente la capacité sur les principales liaisons régionales

Nouvelle desserte de Terrace et la capacité accrue favorisant la croissance économique de la région Skeena Valley.

Capacité accrue pour l'île de Vancouver , le nord et l'intérieur de la Colombie-Britannique, l' Alberta , la Saskatchewan , le Yukon et Winnipeg .

MONTRÉAL, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle va offrir à compter du 28 octobre 2019 des vols quotidiens sans escale assurés toute l'année entre Calgary et Terrace, qui s'ajouteront aux cinq vols quotidiens déjà proposés entre Vancouver et Terrace. La Société va également accroître cet hiver la capacité sur ses principales liaisons régionales dans l'ouest du Canada grâce à son parc aérien souple, dont le populaire Q400 de Bombardier qui fait l'objet d'un déploiement continu.

« Nous sommes vraiment ravis d'ajouter cet automne une nouvelle liaison entre le nord de la Colombie-Britannique et notre plaque tournante de Calgary en réponse à l'expansion économique que connaît la région de Skeena Valley. En plus d'offrir les options pratiques entre Terrace et Calgary, ces nouveaux vols quotidiens sans escale donneront accès à une autre plaque tournante permettant de faire facilement correspondance avec notre vaste réseau. Et compte tenu des importants projets de développement en cours dans la région de Terrace-Kitimat, nous allons accroître stratégiquement la capacité sur notre liaison Vancouver-Terrace en proposant cinq vols quotidiens cet hiver. Grâce à cette bonification de la fréquence, Air Canada offrira le plus grand nombre de vols et d'options pour voyager facilement entre Terrace-Kitimat et d'autres destinations en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, a déclaré Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada.

« Nous avons accru notre capacité cet hiver dans plusieurs autres marchés régionaux de l'ouest du Canada. La mise en service, plus tôt cette année, du Q400 plus confortable, plus écoénergétique et plus rapide va nous permettre de poursuivre le déploiement de l'appareil cet hiver dans les localités de l'intérieur et du nord de la Colombie-Britannique, de l'île de Vancouver et du nord de l'Alberta, et d'offrir plus de places ainsi qu'un choix inégalé de correspondances entre nos vastes marchés régionaux et mondiaux.

« Enfin, le parc aérien diversifié et souple d'Air Canada va nous permettre d'offrir cet automne et cet hiver plus de capacité pour Whitehorse, la Saskatchewan et Winnipeg grâce aux A319 et A320 d'Airbus et au CRJ-900 de Bombardier, qui sont des appareils de plus grande taille. La Classe affaires et le Wi-Fi feront partie des options offertes sur ces liaisons », a conclu Mark Galardo.

« La société aéroportuaire est ravie de l'ajout d'une nouvelle route à notre horaire d'affaires. Air Canada est un partenaire précieux qui nous aide à bâtir un aéroport véritablement régional. Nous avons hâte de prendre de l'expansion avec Air Canada dans la région », a déclaré Gary MacCarthy, président de la société aéroportuaire de Terrace-Kitimat.

Augmentation des services dans les marchés régionaux de l'Ouest canadien pendant la haute saison d'automne-hiver comparativement à l'an dernier :

Liaison Fréquence et appareil* Augmentation de la capacité Calgary-Terrace Vol quotidien par Q400 Nouveau Vancouver-Terrace 5 vols quotidiens par Q400 +30 % Vancouver-Prince Rupert 2 vols quotidiens par Q400 +56 % Vancouver-Smithers 2 vols quotidiens par Q400 +56 % Vancouver-Fort St. John 4 vols quotidiens par Q400 +20 % Vancouver-Kamloops 5 vols quotidiens par Q400 +56 % Vancouver-Penticton 3 vols quotidiens par Q400 +56 % Vancouver-Comox 3 vols quotidiens par Q400 +56 % Vancouver-Sandspit Vol quotidien par Q400 +56 % Vancouver-Saskatoon 3 vols quotidiens par CRJ900 offrant la Classe affaires et la classe économique +44 % Vancouver-Regina 3 vols quotidiens par CRJ900 offrant la Classe affaires et la classe économique +44 % Vancouver-Whitehorse 2 vols quotidiens par A319 et A320 offrant la Classe affaires et la classe économique +24 % Calgary-Kamloops 2 vols quotidiens par Q400 +56 % Calgary-Winnipeg 3 vols quotidiens par A319 et CRJ900 offrant la Classe affaires et la classe économique +40 % Edmonton-Fort McMurray 3 vols quotidiens par Q400 +70 % Edmonton-Grande Prairie 2 vols quotidiens par Q400 +56 %

* Horaires détaillés à aircanada.com

Tous les vols sont programmés pour offrir des liaisons pratiques entre deux points et permettre de faire facilement correspondance avec le vaste réseau intérieur, transfrontalier et international d'Air Canada à Vancouver et Calgary. Les clients accumulent et échangent des milles Aéroplan grâce au meilleur programme de fidélisation du Canada lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, et ceux qui sont admissibles ont accès à l'enregistrement prioritaire, aux Salons Feuille d'érable dans les principaux aéroports, à l'embarquement prioritaire et à d'autres avantages.

