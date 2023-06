La Société élargit son partenariat avec Neste pour son premier approvisionnement en CAD en Europe

MONTRÉAL, le 3 juin 2023 /CNW/ - Air Canada a complété aujourd'hui l'aller-retour inaugural de sa liaison entre Amsterdam et Montréal assurée par un 787 Dreamliner de Boeing qui a utilisé du carburant d'aviation durable.

Profitant du lancement de sa deuxième liaison entre Amsterdam et le Canada, Air Canada poursuit ses initiatives dans le cadre de son plan d'action climatique en élargissant son partenariat avec le producteur de carburant d'aviation durable (CAD) Neste en Europe de façon à intégrer désormais l'avitaillement en Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ dans certains de ses vols à l'aéroport Amsterdam-Schiphol. L'utilisation de CAD pourrait réduire jusqu'à 80 %* des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cycle de vie du carburant par rapport au carburant d'aviation conventionnel. Cette réduction est calculée en se basant sur une analyse complète du cycle de vie.

« Nous sommes enchantés de lancer notre nouveau service sans escale entre Amsterdam et Montréal pour l'été 2023, car il complète celui qui est assuré toute l'année entre la capitale néerlandaise et Toronto, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. L'inauguration de la liaison entre Montréal et Amsterdam marque aussi notre premier approvisionnement en CAD en Europe et démontre l'intérêt de cette technologie qui a fait ses preuves. Comme toute l'industrie de l'aviation canadienne, nous sommes convaincus que le Canada devrait investir dans la production de CAD, et nous exhortons le gouvernement et d'autres parties prenantes à en faire une priorité.

« Pour Air Canada, l'expansion de notre partenariat avec Neste afin d'approvisionner en CAD notre premier vol au départ de l'Europe signifie que nous faisons un pas de plus en vue d'utiliser davantage le CAD dans le cadre de notre programme de voyages Laisser moins, fondé sur un système de réservation et de réclamation, ce qui soutient encore plus la démarche que nous poursuivons en vue d'atteindre nos ambitieuses cibles de carboneutralité pour 2050. »

Le service d'Air Canada entre Montréal et Amsterdam est assuré par un appareil 787 Dreamliner de Boeing offrant trois classes de service. Les cinq vols hebdomadaires offerts à l'été 2023 viennent s'ajouter au service qu'Air Canada assure toute l'année entre Toronto et Amsterdam. Le fait d'avoir près du double des vols quotidiens entre le Canada et Amsterdam au départ de deux plaques tournantes mondiales d'Air Canada permet aux voyageurs des deux côtés de l'Atlantique de bénéficier de choix pratiques pour visiter et explorer les deux continents.

* Lorsqu'il est utilisé à l'état pur (c'est-à-dire non mélangé) et calculé à l'aide de méthodes d'analyse du cycle de vie (ACV) établies, telles que la méthode du Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

Horaire

Vol Origine Destination Heure de départ Heure d'arrivée Jours d'exploitation AC901 Amsterdam (AMS) Montréal (YUL) 14:00 15:30 Mar., mer., jeu, sam., dim.; du 3 juin au 15 oct. AC900 Montréal (YUL) Amsterdam (AMS) 22:10 11:00 (+1 jour) Lun., mar., mer., ven., sam.; du 2 juin au 14 oct.

Services internationaux

Les services internationaux d'Air Canada sont assurés par des gros-porteurs qui offrent un choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada, qui propose des loges individuelles avec fauteuils entièrement inclinables; la cabine Économique Privilège, qui est dotée de fauteuils spacieux offrant plus de place pour les jambes et des services haut de gamme; et la classe économique, qui sert des repas inspirés et conçus par des chefs, avec suggestions de vins et de boissons. Toutes les cabines sont équipées d'écrans permettant de profiter gratuitement de nombreuses heures de divertissement grâce à notre système de divertissements à bord primé et d'avoir un accès payant au Wi-Fi. De plus, tous les membres Aéroplan peuvent bénéficier de services de messagerie gratuits à bord des appareils dotés de la technologie Wi-Fi.

Air Canada met à la disposition de ses clients admissibles 27 salons Feuille d'érable en Amérique du Nord et dans le monde.

Les services offerts à bord des vols internationaux d'Air Canada mettent en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens renommés, dont le Montréalais Jérôme Ferrer, dont la réputation n'est plus à faire, ainsi que David Hawksworth et Vikram Vij, des toques primées de Vancouver. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients ont la possibilité d'accumuler et d'échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire, ainsi que d'autres privilèges.

Programme de voyages Laisser moins d'Air Canada

Le programme de voyages Laisser moins d'Air Canada offre aux entreprises clientes et aux transitaires de fret aérien la possibilité de compenser ou de réduire les émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires ou à leurs expéditions de fret. Avec l'ajout d'Amsterdam comme site d'approvisionnement en CAD, Air Canada peut désormais se ravitailler en CAD à l'aéroport Schiphol, comme elle le fait déjà à l'aéroport international de San Francisco. Grâce à son système de réservation et de réclamation, Air Canada peut transférer les caractéristiques écologiques du CAD à des entreprises partenaires, même si elles ne sont pas physiquement reliées à ces sites d'approvisionnement.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada vise à atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Les communications publiques d'Air Canada peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention dans le dossier d'information publique d'Air Canada qui peut être consulté à l'adresse www.sedar.com, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion de 2022 d'Air Canada daté du 17 février 2023.

Air Canada a fixé et continue de fixer des objectifs, de prendre des engagements et d'évaluer l'incidence eu égard aux changements climatiques, ainsi que les initiatives, plans et propositions connexes que la Société et d'autres parties prenantes (dont les organismes publics, les autorités de réglementation et autres organismes) mettent en œuvre en matière de changements climatiques et d'émissions de carbone. La réalisation de nos engagements et de nos objectifs dépend de nombreux facteurs, notamment les actions et les efforts concertés des gouvernements, de l'industrie, des fournisseurs et des autres parties prenantes et acteurs impliqués, ainsi que le développement et la mise en œuvre de nouvelles technologies. Air Canada a engagé des dépenses, et prévoit en engager d'autres, pour atteindre son objectif de carboneutralité et se conformer aux lois et règlements en matière de respect de l'environnement ainsi qu'à d'autres normes et accords. La nature précise des lois, règlements, normes et accords contraignants ou non contraignants à venir, qui font l'objet d'une attention accrue de la part de multiples parties prenantes à l'échelle locale et internationale, ne peut être prédite avec un quelconque degré de certitude, pas plus que leur incidence financière, opérationnelle ou autre. Rien ne garantit la mesure dans laquelle l'un ou l'autre de nos objectifs climatiques sera atteint, ni que les investissements futurs que nous ferons pour atteindre nos objectifs climatiques produiront les résultats escomptés ou répondront aux attentes croissantes des parties prenantes en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. De plus, des événements futurs pourraient amener Air Canada à privilégier d'autres intérêts à plus court terme au détriment de la progression vers nos objectifs climatiques actuels, en fonction de la stratégie commerciale, de facteurs économiques, réglementaires et sociaux, de pressions potentielles de la part d'investisseurs, de groupes d'activistes ou d'autres parties prenantes. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter nos objectifs et nos engagements relativement aux changements climatiques ou d'en rendre compte de façon appropriée, nous pourrions faire l'objet d'une publicité et de réactions négatives de la part d'investisseurs, de clients, de groupes de défense ou d'autres parties prenantes, ce qui pourrait nuire à la réputation d'Air Canada ou avoir d'autres effets négatifs sur la Société.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

