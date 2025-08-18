MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Air Canada suspend ses prévisions pour les résultats d'exploitation du troisième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2025 en raison des répercussions du conflit de travail enclenché par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et de la suspension subséquente de tous les vols.

Le 17 août 2025, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a ordonné à Air Canada de reprendre ses activités, et à tous les agents de bord d'Air Canada et d'Air Canada Rouge de retourner au travail à compter de 14 h (HE) le 17 août 2025. Le CCRI a aussi ordonné la prolongation de la Convention collective entre Air Canada et le SCFP, qui a pris fin le 31 mars 2025. La Convention comprendra la période qui commence le 1er avril 2025 et prendra fin le jour où une nouvelle convention collective entre les deux parties entrera en vigueur. Le CCRI a aussi imposé un arbitrage exécutoire pour régler les dispositions, toujours en litige, de la Convention collective. L'arbitrage aurait lieu dans les jours et les semaines à venir.

Plus tard ce même 17 août 2025, le SCFP a illégalement ordonné à ses membres de défier la directive du CCRI de retourner au travail, ce qui a mené à la suspension par Air Canada de son plan de reprise limitée de vols d'Air Canada et d'Air Canada Rouge.

Étant donné les répercussions du conflit de travail sur ses activités, Air Canada suspend ses prévisions pour les résultats d'exploitation du troisième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2025 qu'elle avait transmis dans son communiqué du 28 juillet 2025.

Air Canada regrette profondément les répercussions du conflit de travail sur ses clients, ses parties prenantes et les collectivités qu'elle dessert.

À propos d'Air Canada

