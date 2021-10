Air Canada proposera à ses entreprises clientes l'achat de carburants aviation durables et de crédits de compensation carbone

Deloitte Canada est la première société à participer au programme

Le transporteur aérien donne suite à son objectif à long terme de carboneutralité d'ici 2050

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Deloitte Canada sera la première entreprise cliente à participer à son nouveau programme de voyages LAISSEZ MOINS, qui offre des options efficaces pour compenser ou réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux voyages d'affaires et diminuer leur empreinte carbone.

Les entreprises clientes peuvent maintenant acheter des carburants aviation durables (CAD), des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux. Le programme de voyages LAISSEZ MOINS est l'une des nombreuses initiatives exhaustives mises en œuvre dans le cadre du Plan d'action climatique d'Air Canada et constitue une nouvelle étape vers la réalisation de son objectif à long terme de carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

« Rendre l'aviation durable à long terme exige un effort collectif, et les entreprises joueront un rôle clé pour faire en sorte que les déplacements en avion soient plus écologiques et plus respectueux de l'environnement, a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Nous sommes heureux de constater que des clients, tels que Deloitte, agissent concrètement en appuyant des solutions novatrices et en y contribuant.

« Air Canada a fait de la durabilité un élément central de ses décisions commerciales. Cette initiative permet à nos entreprises clientes de compenser ou de réduire les émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires et donne à leurs employés la possibilité de faire des choix durables. Les entreprises progressent vers l'atteinte de leurs objectifs environnementaux tout en s'associant à nous pour l'avancement de la décarbonisation du secteur du transport aérien. LAISSEZ MOINS, notre nouveau programme de voyages à l'avant-garde de l'industrie, illustre notre engagement ferme et continu à assurer la transition vers des solutions à faibles émissions de carbone. Il s'agit d'une étape majeure vers la réalisation de notre ambition d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

« Deloitte est résolu à lutter contre les changements climatiques en préconisant des choix écoresponsables au sein de l'organisation et au-delà de celle-ci, a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. Nos gens et nos clients savent que les parties prenantes, les clients, les investisseurs et les actionnaires aspirent à des stratégies commerciales davantage centrées sur la durabilité, et nous reconnaissons l'important rôle collectif des entreprises canadiennes déterminées à opérer la transition vers une économie faible en carbone. Nous sommes ravis d'être les premiers à nous joindre à ce programme d'entreprise destiné à accélérer l'adoption d'une source de carburant qui peut réduire considérablement les émissions générées par l'aviation. En collaborant avec Air Canada pour accroître l'utilisation de carburant aviation durable, nous espérons en inspirer et en aider d'autres à contribuer à un Canada prospère et à un monde plus vert. »

Un voyage durable simplifié

Le programme de voyages LAISSEZ MOINS permet aux entreprises clientes de choisir l'option qui leur convient grâce à une approche personnalisée utilisant des CAD, des crédits de compensation carbone ou une combinaison des deux, et repose sur quatre actions principales :

Calculer : Air Canada suit et calcule les émissions de GES associées aux voyages d'affaires des clients.

Les clients choisissent comment ils veulent réduire leurs émissions de GES liées à leurs voyages d'affaires : CAD ou crédits de compensation carbone ou les deux. Acheter :

CAD :

Air Canada achète le volume nécessaire de CAD et, pour que le client puisse faire valoir les avantages de son investissement, elle mettra en œuvre un système de certification des CAD conforme aux meilleures pratiques du secteur.

Compensation carbone :

Air Canada facilite l'achat de crédits de compensation carbone.

Air Canada facilite l'achat de crédits de compensation carbone. Réduire : Le client progresse dans la réalisation de ses objectifs de durabilité.

Le programme de voyages LAISSEZ MOINS appuie l'engagement de la société aérienne à l'égard des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'objectif 13, Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Par son Plan d'action climatique, Air Canada s'est engagée à investir 50 millions de dollars dans les CAD et dans la réduction et l'élimination des GES.

Le programme de voyages LAISSEZ MOINS s'approvisionne en CAD auprès de Neste, chef de file dans la production de carburants renouvelables. À l'état pur et sur l'ensemble du cycle de vie, Neste MY Sustainable Aviation FuelMD réduit jusqu'à 80 % les émissions de GES des avions, comparativement au carburant aviation d'origine fossile.

Plan d'action climatique d'Air Canada

Air Canada s'est fixé d'ambitieuses cibles climatiques pour atteindre la carboneutralité, c'est-à-dire zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES), dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour y parvenir, la Société a établi des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019, et elle s'est engagée à investir 50 millions de dollars dans les CAD, la réduction et l'élimination des GES.

Air Canada a établi des bases solides en matière d'énergie durable par de nombreuses initiatives exhaustives de réduction de son empreinte environnementale. Depuis 2016, plus de 115 projets d'efficience énergétique ont été réalisés. Ils ont permis d'éviter l'émission de plus de 145 000 tonnes d'équivalent CO 2 dans les opérations aériennes du transporteur. Ces initiatives écoénergétiques visaient entre autres la participation à huit vols au biocarburant, et le soutien continu et actif à la mise au point de carburants aviation durables au Canada, ce qui comprend des travaux en collaboration avec le gouvernement du Canada sur l'élaboration de politiques d'appui à l'industrie canadienne des carburants aviation durables.

En 2020 et en 2019, Air Canada a reçu le Prix d'excellence écologique de YVR, remis par l'administration aéroportuaire de Vancouver, pour ses initiatives écologiques, notamment des projets menés à Sea Island axés sur la conservation de l'eau et de l'énergie, la réduction des déchets et le nettoyage du rivage de Richmond.

Les initiatives d'Air Canada relatives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont exposées en détail dans le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d'analyses et d'autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions futures. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d'autres termes semblables, ainsi qu'à l'évocation de certaines hypothèses. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, dont celles décrites aux présentes, ils sont soumis à d'importants risques et incertitudes. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d'événements externes ou à l'incertitude qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention aux présentes et dans le dossier d'information publique d'Air Canada, qui peut être consulté au www.sedar.com, notamment à la rubrique 17 « Facteurs de risque » du rapport de gestion de 2020 d'Air Canada. Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d'Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

À propos de Deloitte Canada

Deloitte Canada offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir https://www.deloitte.com/ca/apropos.

Notre raison d'être mondiale est d'avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d'un avenir meilleur en accélérant et en élargissant l'accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison d'être en incarnant nos valeurs communes qui sont d'ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des autres, de favoriser l'inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable.

Pour en apprendre davantage sur les quelque 330 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 11 000 font partie du cabinet canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram, ou Facebook.

