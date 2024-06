Nouvelles liaisons Montréal - Saint-Martin *, Ottawa - Tulum * et Québec - Tulum *

- - - Vols sans escale au départ de Québec à destination de la Floride, du Mexique et des Caraïbes

Plus de vols au départ de Halifax , d' Ottawa , de Montréal, de Toronto et de Vancouver pour des destinations vacances populaires

MONTRÉAL, le 26 juin 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau soleil pour l'hiver 2024-2025, avec des fréquences accrues ainsi que de nouvelles liaisons au départ d'Ottawa et de Québec à destination de Tulum, et au départ de Montréal à destination de Saint-Martin. Elle a également prévu des vols supplémentaires au départ de Halifax, d'Ottawa, de Montréal, de Toronto et de Vancouver pour des destinations vacances populaires en Floride et dans les Caraïbes. L'hiver prochain, Air Canada prévoit exploiter jusqu'à 50 vols par jour au départ du Canada, pour un total de 55 destinations vacances dans les Caraïbes et aux États-Unis.

Air Canada a annoncé aujourd’hui l’expansion de son réseau soleil pour l’hiver 2024-2025, avec des fréquences accrues ainsi que de nouvelles liaisons au départ d’Ottawa et de Québec à destination de Tulum, et au départ de Montréal à destination de Saint-Martin. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous continuons d'étendre notre réseau pour les voyages d'agrément hivernaux en ajoutant de nouvelles liaisons pour des destinations loisirs prisées, dont Saint-Martin et Tulum, a indiqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau. En tant que premier transporteur aérien canadien à avoir inauguré le service à destination de Tulum, qui accueille le nouvel aéroport de la péninsule du Yucatán, au Mexique, nous sommes ravis d'étendre notre réseau afin d'offrir des vols sans escale au départ d'Ottawa et de Québec pour cette destination prisée. Grâce à l'ajout de liaisons entre Saint-Martin et Montréal, qui s'ajoutent à celles au départ de Toronto, nous proposons la plus grande fréquence de vols hebdomadaires au départ du Canada pour cette île des Caraïbes, à la fois binationale et multiculturelle.

« Air Canada et Vacances Air Canada offriront une multitude d'options de voyage et une fréquence accrue au départ d'aéroports canadiens pour faciliter les voyages des clients cet hiver pour des destinations soleil courues. Ces vols sont déjà offerts à la vente, et les clients peuvent, sans plus tarder, préparer leurs plans de voyage pour l'hiver prochain. Nous avons hâte de les accueillir à bord! »

Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Toronto

Toronto Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Toronto (YYZ)-Sarasota (SRQ) Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires Toronto (YYZ)-La Nouvelle-Orléans (MSY) Fréquence passant de 4 à 5 vols hebdomadaires Toronto (YYZ)-Los Cabos (SJD) Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires Toronto (YYZ)-Saint-Martin (SXM) Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires Toronto (YYZ)-Bermudes (BDA) Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires Toronto (YYZ)-Tulum (TQO) Nouvelle liaison hivernale, 4 vols hebdomadaires

Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Montréal

Montréal Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Montréal (YUL)-Saint-Martin (SXM) Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire Montréal (YUL)-Miami (MIA) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Montréal (YUL)-Phoenix (PHX) Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires Montréal (YUL)-San José (SJO) Fréquence passant de 3 vols hebdomadaires à 1 vol quotidien Montréal (YUL)-Providenciales (PLS) Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires Montréal (YUL)-Fort-de-France (FDF) Fréquence passant de 5 à 6 vols hebdomadaires Montréal (YUL)-Tulum (TQO) Nouvelle liaison hivernale, 5 vols hebdomadaires

Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Québec

Québec Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Québec (YQB)-Tulum (TQO) Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire Québec (YQB)-Orlando (MCO) Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires Québec (YQB)-Fort Lauderdale (FLL) Reprise le 31 octobre, 2 vols hebdomadaires Québec (YQB)-Punta Cana (PUJ) Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires Québec (YQB)-Cancún (CUN) Reprise le 31 octobre, 1 vol hebdomadaire

Augmentations dans la desserte hivernale au départ d'Ottawa

Ottawa Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Ottawa (YOW)-Tulum (TQO) Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire Ottawa (YOW)-Tampa (TPA) Fréquence passant de 1 à 2 vols hebdomadaires Ottawa (YOW)-Orlando (MCO) Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires Ottawa (YOW)-Fort Lauderdale (FLL) Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires Ottawa (YOW)-Punta Cana (PUJ) Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires

Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Halifax et de Vancouver

Vancouver Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Vancouver (YVR)-Cancún (CUN) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens

Halifax Améliorations apportées au service et reprise de liaisons

saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 Halifax (YHZ)-Tampa (TPA) Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires

* Sous réserve des approbations gouvernementales

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets.

Renseignements : [email protected]