Le 28 e vol de Voyage de rêves au départ de Vancouver

Le premier vol de Voyage de rêves au départ de Vancouver depuis 2019

Le cinquième vol de Voyage de rêves au départ du Canada cette année

MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Air Canada et Voyage de rêves s'unissent de nouveau pour offrir un voyage inoubliable. Cette année, Air Canada et Voyage de rêves offriront un voyage inoubliable à plus de 119 enfants, qui s'envoleront de Vancouver pour visiter un parc thématique en Californie, grâce à l'appui de nombreux employés bénévoles d'Air Canada et de la Fondation Air Canada. Depuis 1989, Voyage de rêves a offert un voyage mémorable à plus de 30 000 enfants canadiens ayant divers besoins spéciaux.

Les enfants étaient accompagnés d'un équipage bénévole composé d'employés en service actif et de retraités d'Air Canada dont l'objectif était de créer l'expérience la plus magique possible à bord. L'équipage, composé notamment de pilotes, d'agents de bord et de techniciens d'entretien d'aéronef, ainsi que de nombreux autres employés au sol et en coulisses, ont généreusement donné de leur temps pour offrir aux enfants aux prises avec des problèmes physiques, sociaux ou de santé mentale la chance de faire une pause dans leur quotidien pour se créer des souvenirs et voir de nouveaux horizons.

« Après une pause de trois ans, l'aéroport de Vancouver se réjouit à l'idée de prendre part à son 28e vol de Voyage de rêves et d'offrir des souvenirs magiques à 119 enfants soutenus par des organismes tels que le British Columbia Children's Hospital, la Children's Organ Transplant Society et divers groupes scolaires du Lower Mainland, a déclaré Melissa Hance, présidente - Voyage de rêves - Vancouver. Les besoins spéciaux ne sont pas nécessairement liés à des problèmes physiques : ces dernières années ont grandement affecté la santé mentale des gens et nous sommes heureux de créer des souvenirs magiques pour des enfants exceptionnels, le temps d'une journée. À la Fondation Air Canada, aux bénévoles, aux employés, à l'aéroport de Vancouver et à tous nos commanditaires nationaux et locaux, un grand merci des plus sincères de la côte ouest! »

« Je suis tellement heureuse de voir ces enfants profiter enfin d'une journée spéciale qu'ils méritent tant, a confié Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. Le dévouement de tous ceux qui ont contribué à rendre ce voyage possible a permis aux enfants de rentrer chez eux avec des souvenirs qu'ils chériront à jamais. La Fondation Air Canada est heureuse d'avoir contribué au vol de Voyage de rêves de Vancouver. »

Chaque année, 1 700 enfants vivent un voyage inoubliable dans un parc thématique en Floride ou en Californie. Trois autres vols sont prévus cette année au départ de Calgary, de Montréal et d'Ottawa. Et plus tôt cette année, des voyages de rêve ont été organisés au départ de Winnipeg, de Toronto et d'Halifax.

À propos d'Air Canada

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]