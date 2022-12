Ces deux entreprises emblématiques, établies au Québec, parcourront le ciel ensemble jusqu'en décembre 2024

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada et le Cirque du SoleilMD ont annoncé le renouvellement de leur partenariat exclusif désignant Air Canada comme transporteur aérien officiel pour les spectacles sous le Grand chapiteau et dans les arénas au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie, et ce, jusqu'en décembre 2024. Ce soir, à l'occasion de la première montréalaise du spectacle Corteo du Cirque du Soleil au Centre Bell, les deux entreprises de renommée mondiale ayant de solides racines au Québec célébreront le renouvellement de leur partenariat, ouvrant la voie au rayonnement de la créativité et du talent canadien partout dans le monde.

Air Canada demeure transporteur aérien officiel pour les spectacles sous le Grand chapiteau et dans les arénas au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie, et ce, jusqu’en décembre 2024. (Groupe CNW/Air Canada)

« Ces deux piliers québécois que sont Air Canada et le Cirque du Soleil offrent à leurs clients ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de voyage et de divertissement, a affirmé Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec le Cirque du Soleil, avec qui nous partageons de nombreuses valeurs ainsi qu'une reconnaissance de l'innovation et de la créativité canadiennes avec les gens d'ici et d'ailleurs dans le monde. »

Depuis janvier 2020, Air Canada est le transporteur aérien officiel qui permet aux employés et aux artistes du Cirque du Soleil de voyager vers de nombreuses destinations dans le monde. Le renouvellement du partenariat permettra à Air Canada de continuer à jouer son rôle de champion au service du talent canadien et mondial. En tant que société aérienne d'envergure internationale, Air Canada assure des vols sur six continents, pour près de 200 destinations, parmi lesquelles se trouvent les sites de tournée du Cirque du Soleil en 2023, soit Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Los Angeles, Denver et Londres, pour ne nommer que ceux-là.

Depuis 1984, plus de 125 millions de personnes ont vécu l'expérience d'un spectacle sous un Grand chapiteau du Cirque du Soleil, ou en aréna. Ces extraordinaires productions demeurent à l'avant-garde sur le plan culturel, et ce, à l'échelle internationale.

« Nous sommes fiers de collaborer avec une marque d'envergure mondiale comme Air Canada, et de pouvoir compter sur la compagnie comme transporteur aérien officiel pour les spectacles sous le Grand Chapiteau et dans les arénas, a ajouté Nickole Tara, chef de la direction, Croissance du Groupe Cirque du Soleil. Puisque nous partageons des valeurs communes et des racines canadiennes, nous continuerons à divertir le monde pour le rendre meilleur pour tous, et ce, grâce à la puissance de la créativité et à des expériences enrichissantes. »

Cette entente pluriannuelle comprend l'intégration de la marque dans les campagnes de communications du Cirque du Soleil, une visibilité sur le site des spectacles et des privilèges promotionnels, en plus de généreux forfaits d'accueil VIP partout où le Cirque du Soleil est présent.

Depuis le lancement de son programme Aéroplan transformé en novembre 2020, Air Canada continue d'améliorer les privilèges de ses membres. En effet, elle a remporté le titre de Meilleure capacité d'accumulation et d'échange aux Frequent Traveler People's Awards de 2022. À partir de janvier 2023, les membres Aéroplan pourront échanger leurs points dans la eBoutique Aéroplan contre des cartes prépayées de 50 $, 100 $ ou 200 $, qu'ils pourront utiliser pour acheter des billets ou agrémenter/bonifier leur expérience au Cirque du Soleil lors de l'un ou l'autre des spectacles présentés partout dans le monde, notamment KOOZAMC, KURIOS - Cabinet des curiositésMC, LUZIAMC, CORTEOMC, CRYSTALMC, OMC et bien d'autres encore.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos du Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil a réinventé la façon dont les arts du cirque sont perçus, d'une troupe locale de saltimbanques, jusqu'à une entreprise reconnue mondialement. Établie à Montréal (Qc), l'organisation canadienne est devenue un chef de file de l'industrie du divertissement live en créant des expériences immersives et emblématiques de classe mondiale, sur six continents. Le Cirque du Soleil communique avec ses fans de façon authentique, humaine et inclusive. Privilégiée de collaborer avec des artistes de 64 différentes nationalités pour donner vie à leur créativité sur les scènes du monde entier, l'entreprise vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète en utilisant ce qui la distingue : la créativité et l'art. Au fil des ans, c'est plus de 220 millions de personnes qui ont été inspirées, dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour en savoir davantage, visitez le cirquedusoleil.com.

