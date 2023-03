Les deux entreprises mondiales de l'industrie de l'aviation établies à Montréal continuent d'appuyer les femmes dans l'aviation en doublant le nombre de boursières

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - Air Canada et CAE ont annoncé aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, les bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron de 2023, laquelle apporte une aide financière aux femmes canadiennes qui étudient afin de devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef. Cette année, les deux entreprises mondiales de l'industrie de l'aviation établies à Montréal ont uni leurs forces pour doubler le nombre de boursières, ce qui leur a permis d'attribuer des bourses à huit jeunes femmes de partout au Canada. En plus des bourses de 5 000 $, les quatre bénéficiaires de CAE deviendront Femmes pilotes aux commandes de CAE - Ambassadrices Air Canada et contribueront à inciter encore plus de jeunes femmes à faire carrière comme pilotes professionnelles.

Les deux entreprises mondiales de l’industrie de l’aviation établies à Montréal ont uni leurs forces pour doubler le nombre de boursières, ce qui leur a permis d’attribuer des bourses à huit jeunes femmes de partout au Canada. (Groupe CNW/Air Canada)

Créée en hommage à la première femme pilote d'Air Canada et attribuée chaque année en collaboration avec la Northern Lights Aero Foundation, la bourse Commandante-Judy-Cameron a pour but d'aider la prochaine génération de femmes à suivre les traces de cette pionnière.

« Air Canada est extrêmement fière du rôle de premier plan qu'elle en est venue à jouer pour ce qui est de cultiver la diversité, l'équité et l'inclusion dans le secteur du transport aérien, et la représentation des femmes à tous les échelons et dans toutes les directions de la Société en témoigne, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Le fait de pouvoir procurer un soutien à ces femmes incroyablement talentueuses et motivées à l'occasion de la Journée internationale des femmes grâce à la bourse Commandante-Judy-Cameron démontre clairement les efforts déployés par Air Canada et CAE pour inciter la nouvelle génération de femmes à faire carrière dans ce secteur passionnant. Nous savons à quel point il est important d'aider les jeunes femmes qui aspirent à un métier non traditionnel dans l'aviation et nous avons constaté par nous-mêmes le succès qu'ont obtenu les anciennes bénéficiaires. Félicitations aux boursières de cette année! »

« Lorsque nous avons relancé le programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE l'an dernier, notre objectif était de faire prendre de l'ampleur au mouvement, et nous sommes ravis de nous être associés à Air Canada pour aider encore plus de femmes à faire carrière en aviation, a indiqué Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. Ce partenariat porte fruit, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, puisque huit femmes aux parcours différents obtiennent un coup de pouce bien mérité pour poursuivre leur formation. La diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales à CAE. Seulement cinq pour cent des pilotes professionnels sont des femmes à l'heure actuelle, et les nouvelles ambassadrices Femmes pilotes aux commandes se joindront à six autres femmes pour faire connaître cette profession fascinante et servir d'exemple aux jeunes filles qui aspirent à faire carrière aux commandes d'un avion de ligne commercial. »

« Je suis très heureuse qu'Air Canada et CAE se soient associées pour doubler le nombre de bourses Commandante-Judy-Cameron en 2023, a affirmé Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Chaque boursière a fait preuve d'une grande détermination pendant sa formation, ainsi que de la volonté d'encourager et d'inspirer d'autres comme elles à se lancer dans l'aviation. La bourse en est à sa quatrième année, et c'est merveilleux de suivre le parcours réussi des anciennes boursières : deux travaillent en tant que premières officières, une autre est pilote d'avion de patrouille des incendies et deux autres sont instructrices de vol. Merci à Air Canada et à CAE de leur avoir permis de réaliser leur rêve. »

Bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron d'Air Canada :

Amanda Tosto, Surrey (Colombie-Britannique)

Hélène Trudeau, Beauséjour (Manitoba)

Charlotte Thorley, Grimsby (Ontario)

Chanelle Wilson, Coldstream (Colombie-Britannique)

Ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE :

Meera Bissonauth, Mississauga (Ontario)

Mia Cochran, North Bay (Ontario)

Jaime Hanson, Rocky Mountain House (Alberta)

Kyra Jarvis, Kingston (Nouvelle-Écosse)

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires de cette année, visitez le Centre des médias d'Air Canada et regardez cette vidéo.

À propos de la commandante de bord Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté le DC-3, le Twin Otter, le Hawker Siddeley 748, le DC-9, le L-1011 de Lockheed, l'A320 d'Airbus, ainsi que les 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines lui a consacré un timbre-poste canadien.

En 2019, Air Canada s'est engagée à verser annuellement 20 000 $ pendant trois ans pour la bourse Commandante-Judy-Cameron et a renouvelé en 2021 son soutien pour trois autres années. L'an dernier, CAE a également apporté son soutien à la bourse par l'intermédiaire du programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes.

La bourse Commandante-Judy-Cameron s'adresse aux citoyennes canadiennes admises dans un programme d'études postsecondaires en pilotage (voilure fixe) dans un collège, une université ou une école de pilotage, ou encore dans un programme de réparation ou de maintenance d'aéronefs, partout au Canada.

La bourse d'études est administrée par la Northern Lights Aero Foundation, un organisme qui inspire les Canadiennes dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale, et leur rend hommage, grâce à du mentorat, des bourses, un bureau des conférenciers, un jeune conseil d'administration et une remise de prix annuelle.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos du programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE

Le programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand, sans limites. Comme seulement cinq pour cent des pilotes professionnels dans le monde sont des femmes, ce programme vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent elles aussi atteindre les plus hauts sommets. CAE établit des partenariats avec les clients des transporteurs aériens à l'échelle mondiale. L'objectif est de proposer des bourses d'études partiellement ou entièrement financées pour l'entraînement des pilotes aux femmes méritantes, lesquelles deviendront également ambassadrices du programme pour informer et motiver les autres femmes à devenir pilotes.

Lancé en 2018, le programme a été élargi en juillet 2022 pour inclure un partenariat avec un plus grand nombre de sociétés aériennes clientes. Au début, le programme était réservé aux candidates inscrites à l'un des programmes de formation d'élèves-pilotes de CAE encadrés par des sociétés aériennes. Avec l'évolution du programme, CAE égale aussi le nombre de bourses d'études actuellement offertes par des transporteurs aériens. L'objectif du programme est de bâtir une communauté d'ambassadrices qui font preuve de leadership et de persévérance, qui participent activement à la vie de leur collectivité, qui sont passionnées par l'aviation et qui peuvent inspirer d'autres femmes à devenir pilote.

Pour en savoir plus sur le programme, visitez : Programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE | CAE.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe, tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #piloteCAE

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]; CAE - Coordonnées : Médias généralistes : Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 1 514 341-2000, poste 7939, [email protected]; Médias spécialisés : Jessica Shergill, directrice, Marketing intégré, Aviation civile, 1 514 341-2000, poste 6944, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, 1 514 734-5760, [email protected]