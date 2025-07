MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - CAE figure dans le palmarès des meilleures entreprises canadiennes 2025 selon le TIME. Ce prix prestigieux est décerné en collaboration avec Statista, le principal portail de statistiques et fournisseur de classements industriels au monde. La liste des lauréats a été annoncée le 10 juillet 2025 et peut être consultée sur TIME.com.

TIME et Statista ont déterminé les meilleures entreprises au Canada en 2025 en fonction de trois volets, en utilisant plus de 15 critères différents pour toutes les entreprises ayant leur siège social au Canada qui ont généré plus de 100 millions $ de revenus. Tout d'abord, la satisfaction des employés a été déterminée en examinant les données des sondages sur plus de 3 ans fournies par plus de 49 000 employés. Deuxièmement, les données sur la croissance des revenus de la base de données de croissance de Statista et de la base de données de l'entreprise ont été combinées pour déterminer les entreprises ayant la plus forte croissance. Enfin, les données environnementales, sociales et de gouvernance, entre autres indicateurs clés de rendement normalisés, ont été combinées pour obtenir un indice ESG global de 3 pour toutes les entreprises concernées.

Selon les résultats de l'étude, CAE est honorée de figurer dans le palmarès des meilleures entreprises au Canada 2025 selon le TIME!

« Cette reconnaissance témoigne véritablement de la force de notre culture et des personnes exceptionnelles qui donnent vie à la raison d'être de CAE », a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable à CAE. « À CAE, nous sommes tous ensemble pour la réussite; voilà l'essence même de notre philosophie Un CAE. C'est également ce qui nous pousse à créer un environnement où tous les employés sont soutenus, inspirés et ont le pouvoir d'agir pour innover, exceller et atteindre leur plein potentiel. »

La proposition de valeur de l'employé récemment renouvelée de CAE est ancrée dans un engagement ciblé : Tous ensemble pour créer un impact significatif. L'entreprise continue de tenir sa promesse en favorisant le bien-être et la croissance professionnelle des employés grâce à une gamme complète d'avantages sociaux et d'initiatives pour un lieu de travail inclusif. Conçues pour soutenir chaque étape du parcours d'un employé, les avantages de CAE comprennent des politiques de vacances flexibles, des indemnités complémentaires améliorées aux prestations parentales, des congés sabbatiques et de solides programmes de perfectionnement professionnel tels que la formation en leadership et les possibilités de collaboration multidisciplinaire. Ces initiatives sont conçues pour permettre aux employés de s'épanouir dans leur carrière tout en maintenant l'équilibre dans leur vie personnelle.

Au cœur de la culture de CAE se trouve la croyance dans le pouvoir de l'inclusion. Les employés sont encouragés à façonner activement le succès de l'entreprise, soutenus par des groupes de ressources dynamiques qui favorisent un sentiment d'appartenance. Ces groupes jouent un rôle essentiel pour s'assurer que chaque membre de l'équipe se sente entendu, respecté et valorisé, créant ainsi un milieu de travail où les réalisations et l'épanouissement personnel sont célébrés.

D'un point de vue commercial, le déploiement discipliné des capitaux de CAE et l'accent mis sur les revenus récurrents permettent d'obtenir un solide rendement financier et des rendements différentiels intéressants. En alignant l'engagement des employés et le leadership en matière de développement durable à la stratégie d'entreprise, CAE continue de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements mondiaux de l'industrie et des listes d'entreprises avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et d'intelligence d'affaires qui fournit des statistiques, des données pertinentes pour l'entreprise et diverses études et sondages sur le marché et les consommateurs.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX25.

Suivez-nous sur X/Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, Vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et gestion des risques d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.