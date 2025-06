MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE inc. a été incluse dans la deuxième édition du palmarès des entreprises les plus durables au monde en 2025. Ce prix prestigieux est décerné par TIME et Statista inc., le principal portail de statistiques et fournisseur de classements de l'industrie. La liste des lauréats a été annoncée le 24 juin 2025 et peut être consultée sur Time.com.

Le classement des entreprises les plus durables au monde en 2025 reconnaît les entreprises en tête de l'industrie en matière de responsabilité sociale. Les entreprises ont été évaluées en fonction de plus de 20 indicateurs de rendement clés liés au développement durable, tels que la conformité aux normes internationales de divulgation, les émissions ou l'engagement à l'égard des objectifs et des initiatives. À partir de cette analyse approfondie, un score a été déterminé pour chaque entreprise. Sur les 5 000 entreprises les plus importantes et les plus influentes évaluées partout dans le monde, les 500 meilleures ont été récompensées en fonction des revenus, de la capitalisation boursière et de la notoriété publique.

« Être nommée l'une des entreprises les plus durables au monde par TIME et Statista est un immense honneur et un accomplissement pour CAE », a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Capital humain et du Développement durable. « Cette reconnaissance reflète notre engagement indéfectible envers le développement durable et notre volonté à avoir un impact positif à l'échelle mondiale au-delà de nos activités. C'est un moment de fierté pour nous tous qui croyons qu'il faut stimuler l'innovation responsable tout en créant de la valeur pour les entreprises. »

À propos de Statista

Statista publie des centaines de classements mondiaux et des listes d'entreprises avec des partenaires médiatiques de premier plan. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de données et de renseignements qui fournit des statistiques, des données commerciales pertinentes et des études et des sondages sur les divers marché et consommateurs.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

SOURCE CAE inc.