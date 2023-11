Huit bourses seront attribuées à de jeunes Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef

Quatre futures pilotes professionnelles deviendront des ambassadrices Air Canada du programme Femmes pilotes aux commandes de CAE

L'appel de candidatures débute aujourd'hui ici

À l'attention des rédacteurs en chef : Vidéo illustrant les réalisations de certaines anciennes bénéficiaires disponible ici.

Jusqu’à huit bourses seront attribuées à de jeunes Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d’entretien d’aéronef afin de leur permettre de poursuivre leur formation en 2024. Parmi ces huit femmes, quatre futures pilotes professionnelles seront invitées à participer au programme Femmes pilotes aux commandes de CAE en tant qu’ambassadrices. (Groupe CNW/Air Canada)

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 Air Canada et CAE, deux entreprises mondiales de l'industrie de l'aviation établies à Montréal, ont célébré aujourd'hui le cinquième anniversaire de la bourse Commandante-Judy-Cameron et ont annoncé le lancement du processus de candidatures pour 2024.

Jusqu'à huit bourses seront attribuées à de jeunes Canadiennes qui étudient pour devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef afin de leur permettre de poursuivre leur formation en 2024. Parmi ces huit femmes, quatre futures pilotes professionnelles seront invitées à participer au programme Femmes pilotes aux commandes de CAE en tant qu'ambassadrices.

« La bourse en est désormais à sa cinquième année, et c'est tellement gratifiant de voir les réalisations de nos anciennes bénéficiaires, a déclaré Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Ces jeunes femmes ont réalisé leurs rêves et sillonnent aujourd'hui le ciel partout au Canada. Qu'elles pilotent un 737 ou qu'elles occupent un poste d'instructrice de vol, elles sont devenues des modèles pour celles qui leur succéderont. Je suis on ne peut plus fière du soutien apporté par Air Canada et CAE aux Canadiennes dans le secteur de l'aviation. »

« Comme tout le monde à Air Canada, je suis particulièrement fier d'être témoin de la réussite de nombreuses anciennes bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron, a déclaré Murray Strom, premier vice-président - Opérations aériennes et Maintenance, d'Air Canada. Certaines ont déjà atteint leur objectif de devenir pilote professionnelle ou technicienne d'entretien d'aéronef, et je suis impatient de suivre leur cheminement de carrière. Leur avenir s'annonce brillant, tout comme celui du prochain groupe de bénéficiaires, alors que nous célébrons le cinquième anniversaire de cette formidable bourse qui porte le nom de la première femme pilote d'Air Canada. Félicitations à toutes les boursières! »

« Nous sommes fiers de contribuer à financer la formation de nos quatre ambassadrices du programme Femmes pilotes aux commandes et nous espérons que les huit lauréates des bourses d'études suivront les traces de la commandante de bord Judy Cameron et poursuivront une carrière dans l'aviation à un moment charnière. CAE prévoit qu'il faudra 63 000 pilotes professionnels en Amérique du Nord au cours des dix prochaines années. Nous devons donc rendre les carrières dans l'aviation plus attrayantes et soutenir les groupes sous-représentés. Non seulement ces boursières méritantes auront la chance de suivre leur choix de carrière, mais elles serviront également de modèles à la prochaine génération de professionnelles de l'aviation. » a déclaré Michel Azar-Hmouda, président, Formation pour l'aviation commerciale à CAE.

La bourse annuelle Commandante-Judy-Cameron, établie en hommage à la première femme pilote d'Air Canada pour aider la prochaine génération de femmes à suivre les traces de cette pionnière, est attribuée conjointement avec la Northern Lights Aero Foundation.

Créées en 2019, les bourses Commandante-Judy-Cameron étaient auparavant décernées à quatre candidates. En 2023, Air Canada et CAE se sont unies pour doubler le nombre de boursières, ce qui leur permet désormais d'attribuer des bourses à huit jeunes femmes méritantes.

L'appel de candidatures débute le 1er novembre 2023 ici.

À propos de Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté des appareils DC-3, Twin Otter, Hawker Siddeley 748, DC-9, L-1011 de Lockheed, A320 d'Airbus, ainsi que 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines lui a consacré un timbre-poste canadien. Aujourd'hui, au sein de la Northern Lights Aero Foundation, la commandante Cameron continue d'offrir bénévolement conseils et soutien à la nouvelle génération de jeunes femmes qui se destinent au secteur de l'aviation.

C'est avec fierté qu'en 2019, Air Canada a créé en l'honneur de la commandante Cameron la bourse Commandante-Judy-Cameron .

À propos du programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE

Le programme d'ambassadrices CAE Femmes pilotes aux commandes contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand et à réaliser leurs rêves. Seuls 5 % des pilotes dans le monde sont des femmes : c'est pourquoi ce programme vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent elles aussi s'envoler. Le programme vise à bâtir une communauté d'ambassadrices faisant preuve de leadership, d'une participation active à la vie de leur communauté et de persévérance, qui sont passionnées par l'aviation et qui peuvent inspirer les femmes à exercer le métier de pilote.

Lancé en 2018, le programme a été élargi en juillet 2022 afin d'ajouter des partenariats avec d'autres sociétés aériennes clientes, et ainsi augmenter le nombre de bourses accordées.

Dans le cadre de ce programme, CAE s'associe à des sociétés aériennes clientes du monde entier pour former des ambassadrices pilotes au moyen de bourses d'études partiellement financées à entièrement financées.

Pour en savoir plus, consultez le Programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE | CAE.

