MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - Les analystes ainsi que les investisseurs institutionnels sont invités à assister à une conférence téléphonique portant sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 de CAE le mercredi 13 août à 8 h (HE).

CAE tiendra également son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires pour l'exercice 2025 la même journée à 11 h (HE) en personne et par webdiffusion en direct. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Résultats du premier trimestre de l'exercice 2026

Qui : Calin Rovinescu, président du conseil d'administration

Marc Parent, président et chef de la direction

Matthew Bromberg, président et chef de la direction entrant

Nick Leontidis, chef de l'exploitation

Constantino Malatesta, chef de la direction financière par intérim

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

Quoi : Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 de CAE

Quand : Le mercredi 13 août 2025 à 8 h (HE)

Webdiffusion : La conférence téléphonique sera diffusée en direct via une webdiffusion audio et un enregistrement de l'appel sera disponible suite à l'événement sur https://www.cae.com/fr/investisseurs/

Il sera également possible d'y assister par téléphone en Amérique du Nord en composant le 1-800-206-4400.

Un accès international sans frais à la conférence téléphonique est disponible via ce lien. Les participants internationaux qui souhaitent se joindre à la conférence téléphonique doivent cliquer sur le lien, sélectionner le drapeau du pays où leur numéro de téléphone est enregistré, remplir le formulaire et le soumettre. Ils recevront immédiatement un appel au numéro fourni et rejoindront la conférence avec la ligne en sourdine. Par la suite, appuyez sur *1 pour faire la file d'attente pour poser une question.

Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de CAE pour l'exercice 2025

Qui : Calin Rovinescu, président du conseil d'administration

Marc Parent, président et chef de la direction

Matthew Bromberg, président et chef de la direction entrant

Quand : Le mercredi 13 août 2025 à 11 h (HE)

Où : L'Assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires se tiendra en personne au 1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 3610, 36e étage, Montréal (Québec) H3B 4W8, ainsi qu'en webdiffusion en direct.

L'enregistrement de l'événement sera disponible sur www.cae.com/investors/.

À propos de CAE

À CAE, nous existons pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous offrons des solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien aux opérations critiques afin de préparer les professionnels de l'aviation et les forces de défense aux moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous donnons aux pilotes, au personnel de cabine, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires et au personnel de défense et de sécurité les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes, lorsque les enjeux sont les plus élevés. Regroupant environ 13 000 employés dans près de 240 établissements et centres de formation répartis dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à établir la norme en offrant l'excellence au niveau des simulateurs de vol haute fidélité et des solutions d'entraînement, tout en intégrant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons. En tirant parti de la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et l'état de préparation aux missions, aujourd'hui et demain.

Lisez notre Rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX25.

Personnes-ressources



Médias, Samantha Golinski

Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1 438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

