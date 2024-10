Ajout du code d'Air Canada sur 10 liaisons assurées par airBaltic à destination de Riga , Tallinn et Vilnius

Ajout du code d'airBaltic sur des liaisons d'Air Canada entre le Canada et Copenhague, Amsterdam et Stockholm

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Air Canada et airBaltic ont annoncé aujourd'hui un accord d'exploitation à code multiple* qui donnera aux clients des options de voyage pratiques supplémentaires entre le Canada et les pays baltes, en Europe.

À compter du 6 novembre 2024, le code marketing d’Air Canada figurera sur 10 liaisons assurées par airBaltic. Les clients pourront ainsi, avec un seul billet, voyager à destination de la Lettonie, de l’Estonie et de la Lituanie. (Groupe CNW/Air Canada)

À compter du 6 novembre 2024, le code marketing d'Air Canada figurera sur 10 liaisons assurées par airBaltic. Les clients pourront ainsi, avec un seul billet, voyager à destination de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie. Le réseau desservira notamment les capitales Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie) et Tallinn (Estonie) au départ de plusieurs villes-portes européennes, dont Copenhague, Amsterdam et Stockholm.

Par ailleurs, à compter du 6 novembre 2024, le code marketing d'airBaltic figurera sur deux liaisons assurées par Air Canada au départ de Toronto pour Copenhague et Amsterdam. L'été prochain, le code marketing d'airBaltic sera ajouté sur les liaisons saisonnières d'Air Canada entre Montréal et Copenhague et Amsterdam, de même que sur la liaison Toronto-Stockholm.

« Air Canada est ravie d'élargir son partenariat de longue date avec airBaltic, ce qui permettra une plus grande connectivité et davantage de commodité pour les voyages entre le Canada et l'Europe du Nord, a indiqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Pensé dans le but de répondre à la demande de voyages croissante entre le Canada et la région de la Baltique, le nouveau partenariat d'exploitation à code multiple s'inscrit dans la stratégie de croissance mondiale d'Air Canada. Il mise notamment sur notre vaste réseau de vols sans escale au départ du Canada pour la Scandinavie et les principales villes-portes européennes, dont Amsterdam. »

« Nous sommes heureux de rendre public notre accord d'exploitation à code multiple avec Air Canada, notre partenaire interligne de longue date, et d'assurer ainsi à nos clients une connectivité accrue, a affirmé Martin Gauss, président et chef de la direction d'airBaltic. Ce nouveau partenariat d'exploitation à code multiple offrira désormais aux clients d'airBaltic et d'Air Canada des options de voyage élargies entre les trois capitales baltes et le Canada, avec une correspondance fluide à escale unique dans d'autres villes européennes. Nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration à long terme fructueuse. »

Les transporteurs aériens travaillent par ailleurs en vue d'offrir des privilèges réciproques aux membres de leurs programmes de fidélité.

Les places sont offertes à la vente dès maintenant à aircanada.com , par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agents de voyages.

* Sous réserve des approbations réglementaires finales.

