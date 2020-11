Air Canada dévoile les détails du programme Aéroplan transformé, offrant plus de valeur et des offres-bonis plus généreuses que jamais

Le programme Aéroplan transformé, conçu pour prioriser l'expérience des membres, comporte des caractéristiques personnalisées, souples et conviviales. Il offre également une valeur exceptionnelle et permet aux membres de voyager plus et de voyager mieux. Voici les points saillants du programme transformé :

Primes aériennes de plus grande valeur - Aéroplan offre des primes aériennes pour des centaines de destinations dans le monde avec Air Canada et plus de 35 partenaires aériens. Le programme Aéroplan transformé offre la prédiction de fourchettes de prix, ainsi que l'accès à tous les sièges disponibles à bord des vols d'Air Canada, sans aucun supplément en argent, en plus de la possibilité de payer avec une combinaison de points et d'argent. Les membres profitent désormais d'une expérience de réservation intégrée permettant de chercher et d'obtenir des primes aériennes à aircanada.com ou au moyen de l'application mobile Air Canada.

« Malgré les répercussions de la COVID-19 sur l'industrie du transport aérien, Air Canada continuera d'innover et d'aller au-devant des besoins de ses clients, a affirmé Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada. Notre programme de fidélité transformé est à l'avant-garde de l'industrie à bien des égards et offre notamment une expérience utilisateur, une valeur et une commodité sans égales. Je suis persuadé que cette importante initiative nous donnera un avantage considérable sur la concurrence qui nous permettra d'attirer et de fidéliser les clients à mesure que l'industrie se remettra de la pandémie. »

« Les Canadiens méritent tout simplement d'obtenir plus de leurs programmes de fidélité, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique d'Air Canada. Le programme Aéroplan transformé est plus avantageux, plus facile à utiliser et plus souple. Chaque caractéristique a été modifiée en fonction des commentaires, des idées et des conseils de plus de 36 000 clients et employés, que nous remercions! Avant toute chose, ce lancement n'est pas une finalité : gardez l'œil ouvert, car des dizaines d'autres caractéristiques, de privilèges avantageux et de nouveaux partenaires vont s'ajouter dans les mois à venir. »

De toutes nouvelles cartes de crédit Aéroplan

La toute nouvelle gamme de cartes de crédit comarquées Aéroplan, émises par TD, American Express et CIBC, propose les seules cartes au Canada offrant tous les privilèges de voyage d'Air Canada tout en aidant les membres à obtenir des primes plus rapidement :

Cartes de crédit de base

Tarif préférentiel pour les primes aériennes, ce qui signifie que les titulaires de carte principaux pourront échanger des points pour des vols plus souvent, en utilisant moins de points.



Les titulaires de carte obtiendront des points-bonis en réglant des achats dans des catégories populaires et plus encore en dépensant directement auprès d'Air Canada (au moyen de l'application mobile, à aircanada.com ou à vacancesaircanada.com) avec leur carte de crédit Aéroplan.



Et en tant que titulaire de carte principal, vos points Aéroplan n'expirent jamais, tant que vous possédez une carte de crédit Aéroplan.

Cartes de crédit principales

Les titulaires de carte admissibles profitent des privilèges ci-dessus, en plus d'un premier bagage enregistré sans frais lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, qu'ils aient obtenu leur billet en échangeant des points ou en payant avec de l'argent.



Ce privilège s'applique aussi aux titulaires de carte supplémentaires et jusqu'à huit compagnons figurant sur la même réservation.

Cartes de crédit prestige

Les titulaires de carte profitent des privilèges ci-dessus, en plus d'avantages intéressants à l'aéroport, notamment l'accès aux salons Feuille d'érable et au Café Air Canada, ainsi que l'enregistrement et l'embarquement prioritaires.



Les titulaires de carte supplémentaires admissibles qui voyagent seuls ont aussi droit au premier bagage enregistré sans frais, à l'accès aux salons et au traitement prioritaire à l'aéroport - une première dans l'industrie.



Les membres de statut Aéroplan Élite profiteront de privilèges exclusifs, tels que les crédits eSurclassements et les Milles de Qualification à un Statut différés, ainsi que la confirmation de surclassement prioritaire à l'aéroport.

Offres de bienvenue exceptionnelles

Les membres Aéroplan ont droit à de généreuses offres de bienvenue proposées par TD, American Express et CIBC. De plus, les titulaires de cartes admissibles obtiennent une passe compagnon 2 pour 1 lorsqu'ils achètent un billet pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord (dont le Mexique et Hawaii). Après avoir acheté un premier billet en classe économique, ne payez que les taxes gouvernementales et les frais de tiers pour le second billet.

Pour en savoir plus sur les privilèges de voyage Air Canada accordés aux titulaires de cartes de crédit Aéroplan, visitez aircanada.com/cartes.

Pour de plus amples renseignements sur les nouvelles caractéristiques ou vous inscrire au programme, visitez aircanada.com/aeroplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

