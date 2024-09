La liste présente 30 restaurants répartis dans 18 villes d'un océan à l'autre

Le palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada, le plus ancien concours de talents culinaires du pays, est l'unique classement qui fait appel à un seul critique gastronomique anonyme

Les 10 restaurants finalistes seront annoncés le 4 novembre 2024

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Air Canada a dévoilé aujourd'hui les 30 restaurants demi-finalistes au palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2024, célébrant les nouveaux talents culinaires du pays. Depuis 2002, Air Canada met de l'avant la scène culinaire distinctive du pays au moyen de son programme emblématique des Meilleurs nouveaux restos canadiens, le plus ancien classement de restaurants au Canada. La liste de présélection 2024 tant attendue est dévoilée aujourd'hui sur lesmeilleursnouveauxrestoscanadiens.com.

Air Canada a dévoilé aujourd’hui les 30 restaurants demi-finalistes au palmarès des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2024. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes ravis de braquer les projecteurs sur les talents culinaires émergents du pays grâce à la liste annuelle des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. La nourriture fait partie intégrante de la culture et du patrimoine, et en dévoilant le meilleur de la scène culinaire créative du Canada, nous espérons encourager les gens à partir à la découverte des grandes expériences gastronomiques du pays. Nous sommes fiers de célébrer ainsi les plus remarquables talents canadiens et de soutenir le dynamisme du secteur de la restauration et du tourisme d'accueil au Canada. »

Le concours des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada est l'unique classement pancanadien de restaurants qui fait appel à un seul critique gastronomique anonyme, dont la mission est de déguster des plats dans des établissements de partout au Canada. Sur les recommandations de notre comité national d'experts en restauration, Air Canada envoie une personne collaboratrice effectuer en toute discrétion un marathon gourmand d'un mois en quête des nouvelles tables les plus remarquables au pays, qui sont en lice pour figurer dans le palmarès final si convoité.

Les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2024 d'Air Canada célèbrent les restaurants les plus novateurs qui ont ouvert leurs portes au pays entre la fin du printemps 2023 et le 31 mai 2024 et qui offrent des expériences hors du commun par la qualité de leurs produits, de leur service et de leur sens de la créativité culinaire.

Les finalistes pour les Meilleurs nouveaux restos canadiens 2024 sont (en ordre alphabétique) :

Ancestor Cafe (Fort Langley), Bar Gigi (Calgary), Bar Henry (Edmonton), Bar Prima (Toronto), Bernadette's (Edmonton), Black Cat Pizzeria (St. John's), Bravo (Vancouver), Bread and Cheese Country Inn (Bay Bulls), Buvette Daphnée (Ottawa), Cafe Malabar (Victoria), Caméline (Gatineau), Casavant (Montréal), Conejo Negro (Toronto), Contrada (Toronto), Crumb Queen/Andy's Lunch (Winnipeg), Dovetail (Vancouver), F&B Restaurant (Saskatoon), Fat Rabbit (St. Catharines), Gary's (Vancouver), HENI (Montréal), Juliette Plaza (Montréal), Lila (Vancouver), Maison de Soma (Mont-Tremblant), Martine's Wine Bar (Toronto), Mhel (Toronto), Osteria Elio Volpe (Vancouver), Parapluie (Montréal), Sabayon (Montréal), Takja BBQ House (Toronto), The Starlight (Stratford)

Les 10 finalistes seront dévoilés à Toronto le 4 novembre 2024. Ceux-ci seront aussi mis en vedette sur le site lesmeilleursnouveauxrestoscanadiens.com et dans le numéro de novembre du magazine Air Canada enRoute.

Le palmarès 2024 des Meilleurs nouveaux restos canadiens d'Air Canada bénéficie du soutien généreux de Diageo Canada, notre commanditaire or, de retour cette année. Nous remercions tout spécialement Diageo Canada de son engagement indéfectible à enrichir le paysage culinaire canadien.

